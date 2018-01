De virada, Inter vence o Capital FC e garante classificação antecipada à 2ª fase da Copinha

O Inter está garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, os gaúchos superaram o Capital por 2 a 1 de virada em Osvaldo Cruz. No primeiro tempo, o Colorado empilhou chances, mas parou nas defesas de Konga e em um gol polêmico anulado pela arbitragem. Na etapa final, o time do Tocantins abriu o placar aos dois minutos, com Lucas. O Inter conseguiu a vitória após Pedro e Richard balançarem as redes.





A etapa inicial de Capital x Inter só ficou no 0 a 0 porque Konga não permitiu. O goleiro do time do Tocantins fez pelo menos três defesas difíceis, em arremates de Allan Carlos, Richard e Roberto. O Colorado ainda teve um gol polêmico anulado pela arbitragem, após Allan Carlos mandar para o fundo das redes





Os gols que faltaram nos primeiros 45 minutos saíram na etapa final. Porém, quem abriu o placar foi o Capital. Logo aos dois, Walace fez jogada pela direita e deixou Lucas pronto para superar Carlos Miguel. O Inter não se abalou e chegou ao empate 12 minutos depois. Roberto escorou para Pedro, que deixou tudo igual. Os gaúchos se atiraram para o ataque e alcançaram a virada aos 30, quando Richard completou cruzamento da direita de Neto





Com o resultado, o Inter chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 6 e com classificação assegurada à segunda fase da Copinha. O Capital está em terceiro, com apenas um





As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira. Às 18h, o Capital enfrenta o Boa Vista. O Inter entra em campo duas horas depois, com Osvaldo Cruz





