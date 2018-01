De virada, Soares e Murray estreiam com vitória no Aberto da Austrália

(Foto: Getty Images)









Bruno Soares e Jamie Murray estrearam com vitória no Aberto da Austrália. Mas, mesmo para os campeões do torneio em 2016, a primeira rodada não foi nada fácil. Diante de Donald Young, algoz da dupla logo na primeira rodada em 2017, e Frances Tiafoe, o brasileiro e o britânico saíram atrás, mas reagiram para vencer por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, em 2h17 de jogo.





Na segunda rodada, Bruno e Jamie podem ter mais uma pedreira pela frente. O indiano Leander Paes, dono de oito títulos de grand slam, e seu compatriota Purav Raja, jogam contra o georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider-Maurer, e o vencedor do duelo pega o time do brasileiro.





O primeiro set começou equilibrado, e Bruno e Jamie criaram três chances de quebra no quinto game, que durou quase 10 minutos. Os norte-americanos, principalmente com Tiafoe, cresceram na partida e chegaram a ter um set point no décimo game, quando, no saque de Bruno, desperdiçaram um 30/40. Quando se desenhava para o tie-break, no 6/5, a dupla anglo-brasileira cometeu três erros não forçados, que deram a vitória no set para os americanos, 7/5.





Na segunda parcial Bruno e Jamie quebraram o saque dos americanos no quinto game, e abriram 4/2 ao confirmarem o serviço na sequência. Apesar da desvantagem, Tiafoe e Young se mantiveram muito firmes no jogo e incomodaram bastante o brasileiro e o britânico, chegando a ter break point no décimo game. No entanto, Jamie se manteve firme com o serviço para chegar à vitória por 6/4 e empatar o jogo.





No set decisivo, o jogo seguiu com as duplas confirmando seus serviços até o 3/3. No sétimo game, Bruno e Jamie forçaram as devoluções, encurtaram os espaços e complicaram o saque dos norte-americanos. Em um longo game, foram necessários quatro break points até que o brasileiro e o britânico conseguissem a quebra. Nos games seguintes, apenas controlaram o confronto para sair com a vitória por 6/4.





Jogo de Marcelo Melo é adiado





A partida de Marcelo Melo, número 1 do ranking mundial, era para ter acontecido na madrugada desta quarta-feira, mas foi adiada por conta do atraso na programação. Jogando ao lado do polonês Lucasz Kubot, o brasileiro vai enfrentar o italiano Paolo Lorenzi e o alemão Mischa Zverev. Mesmo que perca na primeira rodada, o mineiro irá se manter na ponta da classificação.





Globo Esporte