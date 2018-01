Devin Booker brilha com 43 pontos, mas não evita derrota dos Suns em Portland

Devin Booker bem que tentou, brilhou com 43 pontos, mas não evitou a derrota do Phoenix Suns para o Portland Trail Blazers na noite desta terça-feira. Com uma atuação convincente sobretudo nos três primeiros quartos da partida, a franquia do Oregon levou a melhor em casa por 118 a 111 e ganhou força na luta por uma vaga nos playoffs. Damian Lillard, muito embora não tenha sido o cestinha da partida, foi o destaque do Portland ao anotar 31 pontos.