Diego Alves finaliza recuperação de lesão em Ribeirão Preto

(Foto: Alisson Santos)

Após sofrer lesão na clavícula no ano passado, o goleiro Diego Alves entra na reta final de recuperação com sessões de fisioterapia em Ribeirão Preto, na Clínica Collucci, antes de se reapresentar no Flamengo para disputar a temporada 2018.





O arqueiro sofreu uma fratura na clavícula na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, no dia 23 de novembro, no Maracanã, na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, o atleta tem desfalcado o time.





O elenco principal se reapresentará neste sábado (13). "O Diego já está em fase final de recuperação. Estamos trabalhando de forma intensiva com a fisioterapia para que ele possa se reapresentar junto com o restante do time. O nosso foco é que no dia 13 ele tenha aptidão total para exercer as atividades dos treinos", afirma o fisioterapeuta Alexandre Collucci.





O goleiro afirma não ter dificuldades para movimentar o braço, o que facilita ainda mais o retorno aos gramados. "Sempre que eu posso, eu venho para Clínica Collucci fazer trabalho de prevenção. E aproveitando as férias não poderia ser diferente, ainda mais após uma lesão", ressalta Diego Alves, camisa 1 do Flamengo.