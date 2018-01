Dor lombar é uma das queixas mais comuns de quem corre; veja os motivos

A dor lombar - na parte mais baixa da coluna - é uma das queixas mais frequentes entre a população, e os corredores não ficam fora dessa estatística. Ela aparece normalmente ao final de treino ou prova e traz uma sensação de cansaço, como se estivesse carregando o mundo nas costas. As principais causas de dor nessa região são a atividade muscular inadequada e os movimentos incorretos durante a corrida, que geram as seguintes situações:





Instabilidade lombar





Os músculos abdominais funcionam como uma cinta de proteção para a coluna e fazem com que ela se mova de forma segura. Sem a atividade correta desses músculos, a coluna se torna instável (sem “firmeza” entre as articulações), o que pode gerar lesões.





Pouca atividade extensora





A atividade dos músculos chamados “extensores” do tronco mantém a coluna ereta e não permite que ela caia com a força da gravidade. É muito comum observar pessoas correndo com o corpo “largado”, isto é, com pouca atividade extensora. Esse padrão sobrecarrega a coluna e causa dor. Além de problemas na região lombar, esse tipo de movimento prejudica também uma parte mais superior da coluna, o segmento torácico, e até mesmo o movimento dos braços.





Limitação no quadril





Se o movimento da articulação do quadril estiver limitado na fase de impulsão da corrida (momento em que a coxa está atrás do tronco) a coluna lombar aumenta sua curvatura como compensação. Isto gera maior compressão nas articulações vertebrais e está relacionado a casos de dores na região.





Falha no amortecimento de impacto





Os membros inferiores são os principais responsáveis por absorver o impacto do corpo com o solo durante a corrida. Quando eles não realizam essa função de uma maneira adequada, a coluna recebe mais carga do que deveria, o que pode gerar dor.





Tratamento e prevenção





Se você sente dores na coluna deve procurar um médico e realizar um tratamento de fisioterapia adequado. Como prevenção, seguem algumas dicas:





Ativação dos músculos abdominais durante a corrida. A contração desses músculos é essencial para a proteção da coluna. Porém, mesmo uns 100 abdominais não garantem que eles se contraiam no momento em que você precisa na corrida. Portanto, mais importante do que uma barriga de tanquinho é o treino desses músculos durante a corrida. Procure contrair levemente a parede abdominal, sem murchar ou estufar a barriga, sempre que se lembrar durante a atividade.





Fique atento à sua postura durante a corrida. Mantenha o tronco ereto, como se existisse uma linha que o puxasse para cima pela cabeça. Isso melhorará a contração da sua musculatura extensora e o amortecimento do impacto com o solo.





Globo Esporte