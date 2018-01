Elogiado, gramado não será afetado com jogos da Copinha, diz presidente do Bota

(Foto: Rogério Moroti/Ag. Botafogo)









Quem foi ao jogo beneficente promovido pelo pentacampeão Roberto Carlos notou as boas condições do gramado do estádio Santa Cruz. A reforma, que durou praticamente três meses e deixou o campo um "tapete", segundo o presidente Gerson Engracia Garcia, não será afetado pela Copa São Paulo, em janeiro.





- Nós preparamos o nosso gramado para que ele tenha essa carga toda. Foi feita uma grande reforma. O time está treinando, e vai continuar treinando bastante. Temos jogos amistosos fora, contra RB Brasil e Mirassol - explicou o presidente Gerson Engracia Garcia.





Somente na primeira fase da Copinha, o estádio Santa Cruz receberá seis partidas. Em edições anteriores, estádios que receberam partidas debaixo de chuva, tiveram seus gramados prejudicados.





O primeiro jogo ocorre no dia 3 de janeiro, entre Botafogo e Sergipe. A segunda partida será entre São Paulo e Cruzeiro-DF.





Globo Esporte