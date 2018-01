Ex-Flu e Manchester United, lateral Fabio pede para deixar o Middlesbrough

Após uma postagem em tom de despedida nas redes sociais, o lateral-esquerdo Fabio confirmou que vai deixar o Middlesbrough. Revelado pelo Fluminense, o ex-jogador do Manchester United e irmão gêmeo de Rafael, lateral do Lyon, está insatisfeito por não ter mais oportunidades no time principal do Boro, atual 8º colocado da segundona inglesa.





A perda de espaço começou depois que o time do Norte da Inglaterra demitiu o técnico Garry Monk e contratou Tony Pulis. Com o ex-treinador, Fabio foi titular em 17 dos 19 jogos que o Boro disputou com o antigo comandante na atual temporada. Depois que Pulis chegou, na semana de Natal, o brasileiro de 27 anos ficou fora de dois jogos.





- Já recebi algumas propostas e vou começar a ver isso agora que a janela (de transferências do inverno europeu) abriu. Por isso pedi para ir embora. Meu empresário vai ver a melhor condição para eu sair. Já conversei com o treinador, mas a torcida não está aceitando muito (minha saída) – disse Fabio, ao GloboEsporte.com, pelo WhatsApp.





Globo Esporte