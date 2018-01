Federação Paulista confirma, e União Barbarense toma lugar do Fast na Copinha

(Foto: Oscar Herculano Jr)









O Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 sofreu uma modificação. Mesmo no feriado, um dia após o Fast - até então único representante amazonense - encaminhar um ofício de desistência da competição, a Federação Paulista de Futebol confirmou a entrada do "caseiro" União Barbarense, Santa Bárbara D'Oeste, em seu lugar.





O clube do interior de São Paulo, agora, se prepara para estrear no torneio daqui a três dias, no dia 4 de janeiro, contra o Atlético-MG, em transmissão ao vivo no Sportv. Na edição de 2017, a equipe foi eliminada na primeira fase, após uma vitória e duas derrotas. São Paulo e Capivariano haviam avançado de fase.





Além da dupla, o grupo sediado em Osasco também conta com o representante local, Osasco Audax, além do Rio Branco-ES. A 49ª edição da Copa São Paulo tem início no dia 2 de janeiro.





Entenda o caso





No apagar das luzes, o Fast recebeu uma resposta negativa de onde depositava suas esperanças para conseguir os R$ 80 mil necessários para bancar as 25 passagens de jogadores e comissão técnica: a Sejel.





Nesta quinta, a titular da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Janaína Chagas, se reuniu com o diretor de futebol do Fast, Rafael Melo, e explicou que não tinha como liberar o dinheiro para os bilhetes, já que o clube não fez a prestação de contas da participação na Copinha e isso vai de encontro com uma portaria do Governo do Estado.





Após a rejeição da Sejel nesta quinta e pedido de ajuste da prestação de contas, os dirigentes do clube madrugaram e entregaram na manhã desta sexta a documentação adequada. Porém, a correrria não foi suficiente, e a Secreteria voltou a negar o pedido do clube que, neste sábado, enfim oficializou sua desistência.





A FPF, mesmo no feriado do dia primeiro, recebeu o ofício e já correu atrás para buscar um substituto e não deixar o evento desfalcado. Porém, ainda não comentou sobre possíveis punições ao Rolo Compressor ou qualquer outra equipe do Amazonas





Globo Esporte