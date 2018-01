Federer lidera a Suíça diante da Alemanha e é campeão da Copa Hopman

Invicto na Copa Hopman, Roger Federer foi o grande pilar da Suíça na final do tradicional torneio por equipes mistas, realizado em Perth, na Austrália. Neste sábado, o número 2 do mundo precisou arrancar uma virada diante do alemão Alexander Zverev, deslanchou depois de um início equilibrado e até aplicou um pneu no segundo set para vencer por 2 a 1 - parciais de 6/7 (4), 6/0 e 6/2. O astro voltou à quadra horas depois para a partida de duplas mistas que selou o título suíço.





A vitória suíça poderia vir até mais cedo, mas Belinda Bencic não foi páreo para Angelique Kerber na partida de simples feminina. Ex-número 1 do mundo, a alemã venceu por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/1. Aí Federer entrou em ação novamente na partida simplificada de duplas mistas. Ele comandou a parceria com Bencic e garantiu o triunfo por 2 sets a 0 - parciais de 4/3 (3) e 4/2.





Roger Federer e Belinda Bencic comemoram título da Copa Hopman (Foto: Divulgação/Hopman Cup) Roger Federer e Belinda Bencic comemoram título da Copa Hopman (Foto: Divulgação/Hopman Cup)

Atual número 4 do mundo, Zverev havia vencido Federer na Copa Hopman do ano passado. O alemão esboçou repetir a dose, mas o suíço dominou a partida a partir do segundo set. Federer cresceu e mostrou um tênis agressivo, enquanto Zverev sentia a pressão e discutia com a arbitragem. Assim, o número 2 do mundo deslanchou para a vitória.





O torneio na Austrália serviu como preparação para Federer disputar o Aberto da Austrália. Ele vai ser o cabeça de chave número 2 no Grand Slam, que começa no dia 15 de janeiro.





