Federer vence Gasquet e vai às oitavas do Aberto da Austrália sem perder sets

O suíço Roger Federer, número 2 do ranking mundial, segue avançando no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, sem maiores problemas. Neste sábado, ele derrotou o francês Richard Gasquet, número 29 da classificação, por 3 a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4, em1h58 de partida.Nas oitavas de final, ele vai enfrentar o húngaro Márton Fucsovics, que passou pelo argentino Nicolás Kicker.





É a 15ª vez nos últimos 16 anos que Federer atinge as oitavas de final do Aberto da Austrália. Desde 2000, ele avança pelo menos duas fases na competição. No período, foram cinco títulos, inclusive o do ano passado, além de um vice, em 2010, e outras sete eliminações na semifinal. Já Jan-Lennard Struff já tinha conseguido, ao avançar de fase, sua melhor campanha no Aberto da Austrália.





Gasquet é um velho conhecido de Federer. Foi a 17ª vitória do suíço sobre o rival em 19 confrontos entre os dois no Circuito.





Federer segue com chances de assumir a ponta do ranking mundial, algo que não acontece há mais de cinco anos. Para atingir tal feito, precisa ser campeão e torcer para que Rafael Nadal não passe das oitavas de final.





Globo Esporte