Flu anuncia empresa de cartões de crédito como nova patrocinadora master

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira seu novo patrocinador master. Trata-se da empresa Valle Express, do ramo de cartões de crédito. O acordo será de dois anos, válido até o fim de 2019, e a marca vai estampar o espaço principal das camisas do time profissional e das divisões de base.





Em um primeiro momento, as conversas previam uso da marca até o começo do Brasileiro. No entanto, as negociações avançaram e o acordo foi estendido. O anúncio seria feito no último dia 5. Porém, foi adiado para acerto dos últimos detalhes.





O Flu estava sem patrocínio master de longa duração desde março de 2016, quando a Viton 44 rescindiu com o clube. Desde então, a direção manteve negociações com diversas marcas, mas sem sucesso. Nesse meio tempo, conseguiu acordos pontuais com a Caixa, a Zoom e a Universal Studios.





