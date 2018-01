Flu lamenta ação de Scarpa, confirma pagamento e aguarda notificação

(Foto: Agência Estado)









O Fluminense se manifestou oficialmente pela primeira vez após vir à tona a informação de que Gustavo Scarpa realmente entrou na justiça contra o clube pedindo a rescisão do contrato por atraso no pagamento de direitos de imagem e outros vencimentos.





O GloboEsporte.com entrou em contato com o vice-júridico do Tricolor, Miguel Pachá, que falou em nome do Flu. O dirigente salientou que o clube ainda não foi notificado judicialmente do processo aberto pelo jogador, sendo informado pela imprensa e confirmou o pagamento dos débitos com o atleta.





- Não fomos cientificados, pagamos os valores, consideramos o atleta como atleta do Fluminense, vamos buscar a manutenção do vínculo e lamentamos que ele tenha optado por este caminho. É uma administração que sempre se pautou por enfrentar os problemas de frente, nós jamais nos furtamos a avançar qualquer tipo de negociação que envolvesse o Scarpa justamente por conta das dificuldades que temos enfrentado, mas que temos enfrentado com dignidade, mas lamentamos que isso tenha sido tenha sido feito dessa forma - declarou Pachá.





O vice-jurídico do Flu destacou que há um sentimento de decepção do clube com a atitude tomada por Gustavo Scarpa, pinçado ainda durante a juventude para as categorias de base do Tricolor.





- É um atleta que sempre teve de nós um carinho muito grande. O Fluminense é um clube que abriu as portas ao Scarpa, que permitiu que ele aparecesse na carreira da forma como apareceu, é um clube que não tinha a necessidade, mas reconhecendo o trabalho, aumentou o salário do jogador durante a vigência do contrato. Então para o Fluminense é uma decepção muito grande que isso tenha acontecido.





Confira mais perguntas feitas ao vice-presidente jurídico do Flu:





O Fluminense já está ciente da ação impetrada por Scarpa contra o clube?

Lamentavelmente está confirmado que houve a ação. O clube não foi cientificado desta ação até o momento, estamos sabendo pela imprensa. Assim que formos cientificados vamos nos posicionar.





Quais serão os próximos passos do clube?

Precisamos aguardar o clube ser oficialmente cientificado desta ação. O clube pagou os valores devidos. A rescisão unilateral só acontece por decisão judicial. Enquanto não houver a rescisão, o atleta continua sendo do Fluminense. É essa nossa posição. O atleta é do Fluminense Football Club e vamos buscar que esse vínculo seja mantido.





Todos os débitos com Scarpa foram pagos?

Em princípio sim. Não posso avançar nesses detalhes.





Quando foi quitado?

Foi quitado no dia da reapresentação. Ele foi informado dessa quitação. Solicitamos que ele se reapresentasse, e isso não aconteceu, possivelmente em razão da distribuição dessa ação que agora se confirma oficiosamente.





Scarpa avisou o clube que havia entrado na justiça?

Havia rumores que ele havia entrado com a ação. Mas, oficialmente ele não teve nenhum contato com o clube.





