Fórmula 1 decide pelo fim das "grid girls" nas corridas a partir do GP da Austrália

Em um comunicado emitido nesta quarta-feira, a Fórmula 1 anunciou que não realizará mais os desfile das “grid girls” nas corridas da categoria. A medida, que servirá para todos os eventos satélites que ocorrem durante os GP's, passa a valer já no GP da Austrália, o primeiro de 2018.





A medida é parte de um extenso pacote de mudanças realizadas pela Liberty Media desde que assumiu o comando da categoria, em 2017. De acordo com o diretor de marketing da F1, Sean Bratches, a prática "não faz parte dos valores da marca, além de ser questionável com as normas sociais modernas".





- Ao longo do ano passado, vimos diversos aspectos que precisávamos mudar. Enquanto a prática de empregar “grid girls” tem sido uma tradição na F1 por décadas, sentimos que essa prática não faz parte dos valores da marca, além de ser questionável com as normas sociais modernas. Não acreditamos que a prática seja apropriada ou relevante para a F1 ou seus fãs, sejam eles novos ou velhos, ao redor do mundo – afirma Bratches.





Globo Esporte