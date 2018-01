Fred desencanta após retorno e profetiza: "Saiu a zica, agora é um gol atrás do outro"

Foram 334 minutos em campo desde o retorno ao Cruzeiro em busca do gol. E ele saiu. Aos seis minutos do segundo tempo, Fred, enfim, balançou a rede do Tombense, empatando a partida em 1 a 1, no Ipatingão, no Vale do Aço, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro (veja no vídeo acima). Depois, Rafinha marcou o gol da vitória cruzeirense, que lidera o Estadual, com 10 pontos (mesma pontuação do América-MG, mas com vantagem no saldo de gols, sete contra quatro). O Coelho, aliás, é o adversário da Raposa na próxima rodada, no domingo (4 de fevereiro), às 17h (de Brasília), no Mineirão.





Fred marcou ao aproveitar cruzamento perfeito do uruguaio Arrascaeta, da esquerda. O atacante, entre dois zagueiros do Tombense, ganhou a disputa pelo alto e, de cabeça, mandou para a rede. Após a partida, Fred se mostrou feliz e aliviado por ter voltado a marcar. Ele disse ainda acreditar que vai repetir a dose várias vezes na temporada.





- Primeiro, um pouco de alívio, de dar alegria para esse torcedor que estava mais ansioso que eu por esse gol. Saiu em uma hora boa, conseguimos uma vitória. Saiu a zica, agora é um atrás do outro, com fé em Deus. Foi meio gol dele, 90% do gol do Arrasca. Só tive o trabalho de empurrar para a rede. Acho que vai ser o ano inteiro assim, espero.





Fred marcou pela primeira vez após o retorno ao CRuzeiro (Foto: Reprodução/Premiere) Fred marcou pela primeira vez após o retorno ao CRuzeiro (Foto: Reprodução/Premiere)

Sobre o jogo da próxima rodada, no domingo, dia 4 de fevereiro, contra o América-MG, clube que o revelou, Fred destaca que o Mineirão deve receber, mais uma vez, um grande público, e lembra que o adversário tem campanha semelhante à do Cruzeiro.





- Vai ser casa cheia porque vai ser na nossa casa, tem sido assim em todos os nossos jogos. A torcida tem lotado. A diretoria tem se esforçado. O time todo foi agradecer o torcedor pelo apoio no final do jogo. O América ganhou, estão com o mesmo número de pontos que a gente, vai ser aquele famoso jogo de seis pontos.





A polêmica





O retorno de Fred ao Cruzeiro acabou marcado por polêmica. O atacante estava no arquirrival Atlético-MG até dezembro do ano passado. O jogador rescindiu com o Alvinegro, mas o acordo previa o pagamento de uma multa de R$ 10 milhões, caso Fred assinasse com o Cruzeiro, o que ocorreu um dia após o atacante deixar o Atlético-MG.





Quando acertou com o Cruzeiro, Fred notificou o clube sobre a existência da multa, fazendo da Raposa co-responsável pelo pagamento. Os dirigentes celestes entregaram a situação ao departamento jurídico para avaliar se a cobrança era procedente ou não.





Com o prazo para pagamento vencido, o Atlético-MG acionou Fred na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF. Imediatamente, o atacante emitiu uma nota garantindo que faria o máximo esforço para cumprir o acordo. O Cruzeiro também se posicionou e assegurou que pagará ao rival os R$ 10 milhões nos próximos dias por ter contratado Fred.





Questionado, mais uma vez, sobre esse retorno para a Toca da Raposa, o camisa 9 afirmou que era um desejo dele voltar ao clube celeste e criticou parte da imprensa que chegou a dizer que ele pensava até em rescindir seu contrato.





- Me sinto extremamente em casa, muito feliz. Não gosto de dar muita ênfase nas coisas negativas, mas a gente vê que algumas manchetes são negativas, (alguns jornalistas) precisam disso para vender. Falaram que tenho a chance de rescindir... Fiz de tudo para voltar ao Cruzeiro, vê se eu ia sair? Quero fazer muitos gols, cumprir os três anos de contrato que tenho com o Cruzeiro, ganhar muitos títulos.





Globo Esporte