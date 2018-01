Gastou tudo? Após parar City, Liverpool tropeça outra vez e cai na Copa da Inglaterra

Depois de acabar com a invencibilidade do Manchester City no Inglês há menos de duas semanas, o Liverpool parece ter perdido o encanto. Derrotados pelo lanterna Swansea na partida seguinte, os Reds voltaram a tropeçar neste sábado e foram eliminados da Copa da Inglaterra em casa. Firmino até abriu o placar com gol de cobertura aos cinco minutos, mas depois acertou o travessão em cobrança de pênalti, e o West Bromwich (penúltimo colocado na Premier League) venceu por 3 a 2 e avançou às oitavas de final.





O VAR não é usado no Campeonato Inglês, mas foi protagonista neste jogo da Copa da Inglaterra. O árbitro de vídeo ajudou a anular corretamente gol de Dawson por impedimento de Barry no lance e a marcar pênalti de Livermore em Salah, mas o árbitro Craig Pawson se enrolou em alguns momentos. O juiz demorou muito para tomar algumas decisões e consultou o VAR até para confirmar lances claros.





Aconteceu um pouco de tudo no primeiro tempo: Firmino abriu o placar com um toque por cobertura logo aos cinco minutos, mas Jay Rodríguez empatou no minuto seguinte e virou aos 10. Dawson chegou a marcar aos 18, mas o árbitro de vídeo anulou por impedimento de Barry. E o VAR voltou a trabalhar aos 24, marcando pênalti em Salah, mas Roberto Firmino acertou o travessão na cobrança. Os Reds seguiram em cima atrás do empate, mas o West Brom, que já tinha perdido dois jogadores lesionados, fez 3 a 1 aos 46, quando Matip tentou cortar chute de Dawson e acabou tocando contra seu próprio gol.





O time da casa parecia perdido em campo na volta do intervalo, e o West Bromwich aproveitou para criar jogadas perigosas com Phillips. Os Reds só se acertaram e passaram a pressionar aos 19, quando Klopp fez três mudanças de uma vez, com as entradas de Milner, Henderson e Ings. Foi a vez de Ben Foster aparecer. O goleiro dos visitantes fez grandes defesas e parou boas oportunidades de Milner e Ings. Salah até deu esperança, diminuindo aos 32, mas a defesa do West Brom segurou a pressão, e Foster apareceu bem mais uma vez para defender a cabeçada de Van Dijk no último minuto.





O West Bromwich conhecerá seu adversário das oitavas de final na segunda-feira. O time será a bolinha número 1 do sorteio que será comandado por Ruud Gullit e Robbie Savage.





Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool volta a jogar na terça-feira, às 18h (de Brasília) contra o Huddersfield Town, fora de casa. O West Bromwich encara o líder Manchester City, também como visitante, na quarta-feira, às 18h (de Brasília).





