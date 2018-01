Grêmio encaminha empréstimo de Thyere para a Chapecoense até o fim de 2018

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio)









O zagueiro Rafael Thyere está próximo de ser emprestado para a Chapecoense até o fim de 2018. O negócio está bem encaminhado, restando apenas a assinatura do contrato. O jogador de 24 anos vai disputar posição com Douglas Bacelar, Fabrício Bruno e Luiz Otávio. Por outro lado, Douglas Grolli, que tem contrato até fevereiro, não vai se reapresentar e deve retornar ao Cruzeiro.





Durante entrevista recente ao GloboEsporte.com, o defensor - que prorrogou o contrato com o clube até 2020 - comentou sobre o futuro.





- Quero continuar buscando meu espaço. Quem sabe no próximo ano atuar mais pelo Grêmio ou esperar o que Deus está reservando para mim - disse Rafael Thyere, que está de férias na cidade natal João Pessoa.





Rafael Thyere teve no ano passado o melhor desempenho pelo Grêmio desde que subiu para o profissional em 2013. Em 31 jogos, o defensor marcou dois gols (contra Sport e Avaí) no Brasileirão.





Campeão da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores da América em 2017, o zagueiro enfrentava uma dura concorrência na defesa do Grêmio. Lá atrás, o time conta com dois titulares absolutos: Pedro Geromel e Kannemann. Além disso, ele ainda tinha que brigar com outro reserva, Bressan, que apresentou crescimento na temporada passada.





Globo Esporte