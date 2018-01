Jornal: após perder Coutinho, Liverpool quer segurar Firmino até o fim da carreira

Dentro de campo, Roberto Firmino tem muito a lamentar pela saída de Philippe Coutinho do Liverpool. Mas, fora dele, o atacante brasileiro pode ser o principal beneficiário da transferência do amigo para o Barcelona.





Disposto a não perder mais jogadores importantes do elenco, o clube inglês quer usar o dinheiro recebido pela venda do meio-campo – 160 milhões de euros, o equivalente a 633 milhões de reais – para renegociar os contratos de peças-chave do time.





A prioridade da diretoria é Firmino, que tem contrato com os Reds até junho de 2020. De acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, o Liverpool quer manter o atacante em Anfield Road até o fim da carreira.





Na atual temporada, o atacante é o vice-artilheiro do time com 16 gols em 30 jogos, atrás apenas do egípcio Mohamed Salah que tem 17.





Outros destaques do time de Jurgen Klopp, como Salah e o senegalês Sadio Mané, também devem ter seus contratos renegociados.





Ainda de acordo com o “The Telegraph”, a diretoria do Liverpool não se preocupa com uma possível debandada no elenco, como aconteceu com Klopp no Borussia Dortmund. A impressão é que a saída de Coutinho foi um caso isolado, visto que o meio-campo brasileiro expressava há muito tempo a vontade de jogar pelo Barcelona.





Globo Esporte