Jornal: arrependido, Neymar considera o Francês "defensivo e violento"

Meia temporada disputada teria sido o suficiente para fazer com que Neymar se arrependa de ter escolhido o Campeonato Francês, considerado por ele "muito defensivo e fisicamente violento". As informações são do jornal francês "L'Équipe".





Segundo a notícia, o brasileiro não estaria mais escondendo sua insatisfação com o nível da Ligue 1. Incomodado principalmente com o número excessivo de faltas sofridas durante as partidas, o craque teria dito a amigos próximos que prefere o Campeonato Espanhol.





O "L'Équipe" deixa claro que o arrependimento de Neymar diz respeito ao campeonato, não ao PSG. A notícia teria chegado aos ouvidos dos responsáveis pela competição e causado preocupação. Eles reconhecem, afinal, que o produto "não será o mesmo" sem Neymar.





Inquieto por conta do interesse do Real Madrid no seu camisa 10, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, estaria mantendo contato frequente com Neymar e seu estafe. O respeito à rotina do brasileiro, bastante preenchida com eventos de patrocinadores, por exemplo, é prioridade no clube parisiense.





Sobre o boato de que o Real Madrid ofereceria Cristiano Ronaldo em troca pelo camisa 10, o jornal diz que, "para o presidente, isso não vai acontecer. Neymar é do PSG. Mas e para o brasileiro? O que vai acontecer se ele começar uma briga?".





Globo Esporte