Jornal: Neymar declara "guerra ao Barça" por bônus de renovação de contrato

Neymar declarou "guerra judicial ao Barcelona". Com essas palavras, o jornal espanhol "El Mundo" noticia nesta quarta-feira a decisão do jogador de levar adiante a sua ameaça de entrar na Justiça contra o ex-clube. De acordo com o diário ibérico, o craque do Paris Saint-Germain quer receber € 26 milhões (R$ 103 milhões) da segunda parte do bônus pela renovação de contrato com os catalães, que decidiram não pagar o acordado após a transferência dele para o PSG. Com 10% de juros, a quantia somaria quase € 30 milhões (R$ 118 milhões).





Procurada pela reportagem, a assessoria do craque disse que não tem um posicionamento oficial sobre o assunto. Mas informou que o valor devido pelo Barcelona é diferente daquele noticiado pelo "El Mundo" e seria de € 43 milhões (R$ 168,7 milhões na cotação atual), mais 10% de juros.





De acordo com o "El Mundo", o Barcelona atua na mesma via e contra-ataca e, no mesmo tribunal de primeira instância, pede que Neymar lhe pague € 75 milhões (R$ 297 milhões). Esse valor englobaria uma parte do bônus recebido pelo jogador pela mesma renovação, além de multas e prejuízos pela transferência do craque.





A polêmica envolve o contrato assinado por Neymar em 2016 ampliando seu contrato com o Barcelona até 2021. No acordo, ele receberia luvas - divididas em duas partes. A primeira delas foi paga, e os catalães, com a alegação de que ele rompeu o vínculo unilateralmente, querem recebê-la de volta. A segunda, não paga, está na Justiça.





