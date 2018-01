Julio Cesar volta ao Flamengo com contrato de 3 meses: "Vontade de ser campeão"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)









O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação de Julio Cesar. O goleiro, de 38 anos, está de volta ao Rubro-Negro após 13 anos. Ele chega com "salário simbólico" e contrato de três meses. Julio defendeu o Benfica até dezembro e retornou ao Brasil neste domingo.





- Volto feliz, com muita vontade de ser campeão e de encerrar a carreira de maneira brilhante. Se hoje sou quem eu sou, o Flamengo faz parte da minha formação como homem - disse o goleiro, ao ser apresentado com a camisa 12.





Júlio Cesar é o segundo reforço do Flamengo na temporada. Antes dele, o clube havia contratado apenas o atacante colombiano Marlos Moreno. O goleiro, que assinou por três meses, descartou qualquer possibilidade de estender o vínculo ao término do contrato.





- Não há a possibilidade de estender meu contrato. A minha situação é um projeto de três meses para que eu encerre minha carreira depois do Carioca.





O diretor executivo Rodrigo Caetano disse que a negociação partiu do goleiro, que chega com salário simbólico (R$ 15 mil) e contrato de três meses.





- Partiu dele esse desejo de voltar ao Flamengo por um prazo determinado. Quando começou a fazer o contato conosco, manifestou que na sua carreira faltaria realizar esse sonho... É bom repatriar ídolos em atividade. Vinha treinando e jogando no Benfica em alto nível. É o que a gente espera. Já digo de antemão que ele fez um contrato simbólico, que prova e comprova a paixão que ele tem pelo clube - explicou Rodrigo.





Ao lado do goleiro e do diretor executivo Rodrigo Caetano, o presidente Eduardo Bandeira de Mello comemorou a contratação e entregou a camisa 12 - até então aposentada - ao goleiro. Nos últimos anos, o número vem sendo usado apenas em competições internacionais por exigência da Conmebol.





- Rubro-negro de coração e que sempre honrou o manto sagrado. Vem para encerrar sua carreira. Essa camisa não é de goleiro, mas eu gostaria de dizer que o Julio vai usar a 12.





A camisa 12, que foi aposentada em homenagem à torcida, mas entendemos que, no caso dele, como ele está prestando uma homenagem à torcida. Nada mais justo que a torcida use esse número enquanto ele estiver conosco - disse Bandeira.





Julio Cesar deixou o clube em 2004. A primeira passagem começou aos 12 anos de idade. Alçado aos profissionais em 1997, marcou época defendendo o gol rubro-negro e conquistou três Campeonatos Cariocas, uma Copa dos Campeões Mundiais (torneio amistoso vencido 1997), uma Copa dos Campeões (conquistada em 2001 e que dava vaga para a Libertadores) e uma Copa Mercosul.





PRINCIPAIS TRECHOS DA APRESENTAÇÃO





Negociação





Gostaria de agradecer ao presidente e ao Rodrigo (Caetano) por abraçar meu projeto de três meses. Coisa que pensei bastante após minha rescisão com o Benfica e ponderei muito se ia parar ou não. Mas, devido toda a minha história no futebol e nesse clube, vi com muitos bons olhos. Parentes e amigos diziam que eu não poderia encerrar a carreira sem essa página da minha passagem pelo Flamengo.





Disputa no gol





Jogadores que atuam na minha posição estão em alto nível e jogadores com futuro, que são os casos do César e do Thiago. Eu tinha que bolar alguma estratégia para convencer esses dois. Venho para somar, para colaborar no que o clube precisar.





Em relação ao Muralha, a ideia não partiu depois do momento conturbado dele. O Diego (Alves) é um amigo desde a seleção. Contato foi maravilhoso. Não estou chegando para ''roubar'' lugar de ninguém. Vim para ajudar.





Reencontro com o Flamengo





Flamengo é uma instituição muito diferente daquela que deixei há 12 anos. Saí bastante desiludido e muito magoado. Reencontrar o Flamengo da maneira que está, quero dar parabéns a tudo que eles fizeram.





Nunca recusou o Flamengo





Gostaria de deixar bem claro uma coisa que conversei nos bastidores com Rodrigo Caetano. Saiu na mídia que algumas pessoas vieram em mim no momento que mais precisou.





O Flamengo nunca veio atrás de mim, nunca me procurou, porque disseram que virei as costas no momento que o Flamengo mais precisou. Quem plantou essa notícia, eu digo que é uma mentira. Hoje é inevitável ler por pessoas, amigos ou primos. Vi que muita gente está insatisfeita comigo. Essa recusa não é verdade





Arrependimento





Gostaria de esclarecer e até pedir desculpas. Eu já disse em muitas entrevistas que eu jamais encerraria minha carreira aqui, tenho grande amor por esse clube. Hoje entendo que, quando você toma qualquer decisão baseado no emocional, você acaba se arrependendo na frente. Foi tudo emocional. Quando a gente ama alguém ou alguma coisa e bota o emocional na frente, a gente acaba falando o que não quer falar





Juan





Já vivemos tenta coisa juntos. Encerrar minha carreira do lado dele é realmente brilhante.





