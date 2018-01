Keirrison deixa o Coritiba e vai reforçar o ataque do Londrina em 2018

(Foto: Estadão Conteúdo)









O atacante Keirrison vai voltar ao Londrina em 2018. O jogador de 28 anos deixou o Coritiba e deve fechar com o Tubarão por duas temporadas. A apresentação deve ser feita na quinta-feira. A informação foi confirmada pelo gestor do time alviceleste, Sergio Malucelli, para a repórter Nadja Mauad, do Blog da Nadja.





Revelado nas categorias de base do Coritiba, em 2006, Keirrison chegou a ser apontado como promessa do futebol brasileiro. Jogou no Palmeiras, foi contratado pelo Barcelona, vestiu as camisas de Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro. Voltou ao Coxa, depois se transferiu para o Londrina, em 2016.





Em 2017, ele atuou pelo Arouca, de Portugal, e teve mais uma passagem pelo Coritiba. Na negociação, retirou a ação trabalhista que movia contra o Coxa, com valor de R$ 3,6 milhões referentes a salários atrasados entre 2012-2015. O contrato com o Alviverde iria até julho de 2018.





Entre as passagens, conviveu com lesões sérias, impedindo com que o jogador despontasse no futebol. Além do futebol, Keirrison viveu um drama pessoal com a morte do filho de dois anos, Henri Lucca, em 2015, após complicações de uma virose.





Pelo Londrina, em 2016, Keirrison fez 31 jogos, sendo 24 como titular, e marcou oito gols - sete deles pela Série B do Brasileiro.





O Tubarão já acertou com outros quatro reforços para a temporada: o atacante Wesley (da Inter de Limeira), o zagueiro Vinícius Del'Amore (do Corinthians), o volante Moisés (do Grêmio) e o meia Alex (do Cruzeiro).





