Mais um reforço: Manchester City oficializa a contratação do zagueiro Laporte

O Manchester City anunciou nesta terça-feira um reforço esperado nas últimas semanas: o zagueiro Laporte. No penúltimo dia da janela de transferências do inverno europeu, a equipe inglesa oficializou a contratação do francês, que veio do Athletic de Bilbao após pagamento de multa rescisória de € 65 milhões (R$ 254 milhões).





O time espanhol já havia confirmado a rescisão unilateral na última segunda-feira, concretizando a transferência do jogador - que torna-se o segundo zagueiro mais caro da história, atrás apenas do holandês Van Dijk, comprado pelo Liverpool por € 85 milhões (R$ 334 milhões).





- Estou feliz por estar aqui. O City é um clube com muita ambição e um dos melhores times na Europa. Estou ansioso para trabalhar com Pep Guardiola e tentar ajudar o clube a conseguir sucesso. Significa muito que o clube tenha mostrado fé em mim, e estou animado para começar - disse o jogador ao site oficial do clube.





Laporte é o nono - e mais caro - reforço trazido pelo City na temporada 2018/19. Na janela de transferências de verão, no meio do ano passado, Pep Guardiola trouxe os laterais Mendy, Walker e Danilo, o meia Bernardo Silva e o goleiro Ederson, além dos jovens Douglas Luiz, Kayode e Luka Ilic. De acordo com o site especializado "Transfermarkt", as contratações custaram, somadas, € 311,8 milhões (R$ 1,2 bilhão).





A chegada de Laporte ao City ocorre depois de uma aproximação em junho de 2016, quando o clube inglês chegou a acertar com o Bilbao, mas o francês recuou nos momentos finais. O jogador de 23 anos foi formado nas categorias de base do Athletic e é um dos poucos não-espanhóis a terem atuado pelo clube na história. O zagueiro estreou pelo clube basco em 2012 e, desde então, tem 222 partidas pelos Leones, com 10 gols marcados.





Globo Esporte