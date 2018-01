Manchester United negocia contratação de Lucas Moura, do PSG

(Foto: Site Oficial)









O Manchester United, da Inglaterra, negocia a contratação de Lucas Moura, do Paris Saint-Germain, da França.





Nos bastidores do São Paulo, a informação que circula é de que o brasileiro estaria a caminho do clube inglês por € 25 milhões (cerca de R$ 96,8 milhões). Segundo o jornal “Le Parisien”, no entanto, o PSG teria estipulado preço de € 40 milhões (R$ 154,4 milhões) para vendê-lo.





Responsável por formar o atleta, o Tricolor tem informações a respeito do futuro de Lucas, pois monitorava a situação do jogador, para caso houvesse uma remota possibilidade de volta ao futebol brasileiro.





O PSG, no entanto, necessita balancear as finanças para cumprir o Fair Play Financeiro da Uefa. Nesta temporada o clube gastou € 238 milhões com as aquisições de Neymar e do lateral-esquerdo Yuri Berchiche, enquanto arrecadou € 65 milhões com as vendas de Aurier, Matuidi, Jean-Kévin Augustin e Sabaly. É preciso fazer caixa. Por isso a possibilidade de um eventual empréstimo ao Brasil é praticamente inviável.





Lucas participou de seis dos 28 jogos do PSG na temporada, nos quais soma 79 minutos em campo. Ele fez um gol na temporada, contra o Metz, em setembro.





Globo Esporte