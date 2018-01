Maria Elisa e Carol Solberg param em americanas e levam a prata na Holanda

Unica dupla brasileira a chegar nas disputas por medalhas na etapa da Holanda do Circuito Mundial de vôlei de praia, Maria Elisa/Carol Solberg foi superada na final de Haia. Neste domingo, as brasileiras pararam diante das americanas Alexandra Klineman e April Ross, antiga parceira da lenda Walsh e bronze nos Jogos do Rio 2016. As campeãs, que estão apenas iniciando a parceria, precisaram de apenas 33 minutos para selarem a vitória na decisão por 2 sets a 0 - parciais 21/12 e 21/15.





Atuais líderes do Circuito Brasileiro, Maria Elisa e Carol tiveram de passar pelo qualifying em Haia. Até a final, elas venceram sete partidas sem ceder sequer um set. No entanto, foram dominadas por Klineman e Ross na decisão. O bronze ficou para as suíças Betschart e Huberli.





Com a prata, Maria Elisa e Carol somaram 720 pontos no ranking do Circuito Mundial e um prêmio de cerca de R$ 50 mil. Foi a segunda medalha da dupla em competições internacionais - a primeira havia sido o ouro de Haia no ano passado. As duas agora se preparam para a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro, entre 23 e 28 de janeiro.





Globo Esporte