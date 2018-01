Mertens acaba com jejum, e Napoli vence Atalanta fora de casa e segue líder isolado

O Napoli sofreu, mas conseguiu bater a Atalanta fora de casa, por 1 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time do Sul da Velha Bota segue na liderança isolada do torneio, com 54 pontos, quatro à frente da arquirrival Juventus. O gol do triunfo foi anotado pelo atacante belga Mertens que não marcava desde 21 de novembro do ano passado.





Depois de um primeiro tempo duro, no qual a equipe de Bérgamo, sétima colocada com 30 pontos, travou o jogo e não deixou o Napoli jogar, as coisas mudaram de figura no segundo tempo.





O Napoli conseguiu pressionar mais um pouco e chegou ao gol da vitória aos 20 minutos. Callejón deu lindo lançamento para Mertens que, de bate pronto, colocou no fundo das redes e acabou com o jejum de gols que lhe tirava o sono (seu último gol foi diante do Shakhtar, pela Liga dos Campeões, em novembro do ano passado). Em desvantagem, o Atalanta pressionou pelo empate, mas em vão.





Globo Esporte