Mertens brilha, Napoli vence o Bologna e garante a liderança na Itália

(Foto: Ciro De Luca/Reuters)









Em casa e com o apoio da torcida, o Napoli confirmou o favoritismo e venceu por 3 a 1 o Bologna de virada, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Destaque para o atacante belga Mertens, que marcou duas vezes. Mbaye, contra, completou o placar para o time anfitrião, enquanto Palacio marcou para os visitantes.





Com a vitória em casa neste domingo, o Napoli soma 57 pontos em 22 rodadas e ocupa a liderança do Campeonato Italiano. O time tem um ponto a menos do que a Juventus. Com apenas 27 pontos, o Bologna é o 12º colocado na tabela e está distante da briga por vaga na Liga Europa.





A partida começou em ritmo intenso. Na primeira chegada ao ataque, Di Francesco foi ao fundo e cruzou para Rodrigo Palacio meter a cabeça na bola e abrir o placar. Quatro minutos depois, o empate do Napoli. Mário Rui cruzou na área, a bola desviou na zaga, Mbaye tentou cortar e jogou contra a própria rede.





Ainda no primeiro tempo, Mertens cobrou pênalti aos 37 minutos e fez o segundo do Napoli. O mesmo Mertens, aos 14 minutos do segundo tempo, recebeu passe de Insigne pela esquerda, abriu espaço para o meio e bateu no ângulo de Mirante, que não teve reação. Um golaço para fechar a conta!





Globo Esporte