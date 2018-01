Messi faz dois e dá assistência, Suárez também marca, Barça goleia e avança na Copa do Rei

(Foto: Getty Images)









Depois de empatar o jogo de ida com o Celta por 1 a 1, o Barcelona recorreu a seus principais jogadores para a partida de volta e precisou de pouco tempo para garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Messi recebeu duas assistências de Jordi Alba para fazer dois gols em um intervalo de dois minutos, retribuiu o favor dando passe para o lateral ampliar, e Suárez marcou para definir a classificação aos 30 do primeiro tempo. Rakitic fez o dele aos 41 da segunda etapa e fechou a goleada por 5 a 0 no Camp Nou.





O Barcelona vai conhecer seu adversário das quartas de final no sorteio desta sexta-feira. Atlético de Madrid, Valencia, Alavés, Leganés, Real Madrid, Sevilla e Espanyol são os outros garantidos na próxima fase, que começa a ser disputada já na próxima semana.





O Barcelona não deu nenhuma chance para o Celta nesta quinta. Dominando as ações desde o primeiro minuto, o time da casa abriu o placar logo aos 12 minutos, com Messi, e ampliou dois minutos depois, outra vez com o argentino, ambos em cruzamentos de Jordi Alba. Os catalães não diminuíram o ritmo, criaram boas chances com Iniesta e Suárez e chegaram ao terceiro aos 27, desta vez em lançamento de Messi para Alba marcar. Três minutos depois veio o quarto, com Sisto errando na defesa e tocando para Suárez marcar. Com a vantagem, o Barça tirou o pé do acelerador, mas as entradas de Dembélé e Arnáiz voltaram a animar o jogo. Suárez quase marcou tentando encobrir o goleiro de longe, mas coube a Rakitic fechar a goleada, cabeceando livre na área para o 5 a 0.





Jordi Alba deu duas assistências em sequência para Lionel Messi marcar e chegou a sete passes para gols do argentino nesta temporada. O lateral é quem mais deu assistências para o camisa 10, que já retribuiu o favor duas vezes - uma delas para o camisa 18 marcar o terceiro gol desta quinta.





As duas equipes voltam a jogar no domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona encara a Real Sociedad no Anoeta, às 17h45 (de Brasília). Às 9h (de Brasília), o Celta pega o Levante, também fora de casa.





