Multicampeão pelo Barça, Valdés confirma aposentadoria de jeito inusitado

Há mais de seis meses sem jogar, Victor Valdés já era considerado um jogador aposentado. Mas ainda não havia confirmado a retirada dos gramados. Só que nesta quarta-feira, o ex-goleiro do Barcelona, onde atuou por 12 anos e conquistou 22 títulos – entre eles três Liga dos Campeões -, ratificou a decisão de um jeito insólito.





Depois de publicar a mensagem “obrigado por tudo” em suas redes sociais no dia 1º de janeiro, o ex-goleiro apagou todos os posts nesta quarta-feira cumprindo uma promessa feita em 2015. Na ocasião, durante uma entrevista à emissora colombiana RCN, Valdés disse que, quando parasse, iria sumir da vida pública e que esperava que as pessoas não o achassem.





Aos 35 anos, Valdés estava desde o meio do ano passado sem clube. Depois de deixar o Barcelona em 2014, o arqueiro revelado nas categorias de base do clube catalão teve passagens sem sucesso por Manchester United, Standard de Liége e Middlesbrough, seu último clube.





Nesta quarta-feira, as redes sociais oficiais do Barcelona e da liga espanhola - além de milhares de torcedores do Barcelona e ex-companheiros de Valdés - publicaram mensagens de agradecimento aos serviços prestados pelo goleiro, reserva de Casillas na seleção espanhola campeã do mundo em 2010.





Globo Esporte