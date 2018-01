Paris Saint-Germain aceita vender Lucas ao Tottenham por R$ 111 milhões, diz site

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)









O Paris Saint-Germain aceitou a proposta do Tottenham pela transferência de Lucas Moura, é o que diz o site britânico "Sky Sports" nesta segunda-feira. O clube inglês vai pagar 25 milhões de libras (€28 milhões ou R$ 111 milhões) pelo jogador brasileiro de 25 anos.





A assinatura do contrato está condicionada a exames médicos e "termos pessoais" entre clube e jogador, segundo a notícia. Ele deve ser anunciado como reforço dos Spurs até quarta-feira, que é quando será encerrada a janela de transferências.





O Tottenham havia se acertado com Lucas desde a semana passada. Autorizado pelo PSG, o jogador, inclusive, visitou o centro de treinamento do clube em Londres na última quinta-feira. A diretoria parisiense, no entanto, exigia no mínimo €25 milhões para liberá-lo.





Lucas foi contratado em janeiro de 2013 por € 40 milhões ao São Paulo. Com forte concorrência dentro do elenco do Paris, ele esteve em campo apenas seis vezes na temporada (num total de 79 minutos) e marcou um gol. Seu último jogo foi em 13 de dezembro, na vitória sobre o Strasbourg pela Copa da Liga Francesa.





Globo Esporte