Paulinho sofre entrada dura, deixa o campo com dores e preocupa o Barcelona

Além da derrota por 1 a 0 para o Espanyol que fez o Barcelona largar atrás na briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Rei, o time catalão tem outra preocupação. Paulinho, um dos principais jogadores da equipe na atual temporada, sofreu entrada dura durante a partida, foi substituído, deixou o campo com muitas dores e tem suspeita de lesão no pé direito.





Paulinho foi vítima do sarrafo de Victor Sánchez logo aos 18 minutos do primeiro tempo. E, apesar das dores, continuou atuando até o intervalo. No entanto, saiu aos oito minutos da segunda etapa para a entrada de Rakitic e ficou com gelo na região da pancada até o fim do jogo.





O catalão "Sport" diz que o Barcelona ligou o alarme por conta da situação do brasileiro e informa que ele será reavaliado ainda nesta quinta para dimensionar o problema. O madrilenho "As" foi além e afirmou que o volante provavelmente fraturou o quinto metatarso do pé direito.





O Barcelona, por sua vez, ainda não atualizou o estado de Paulinho, terceiro artilheiro da equipe na temporada, com oito gols. Está atrás nesse quesito apenas de Messi e Suárez.





Globo Esporte