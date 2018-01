Pedra no sapato, Atalanta elimina Napoli no San Paolo e vai à semi da Copa da Itália

(Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)









A Atalanta está se tornando uma pedra no sapato para o Napoli. Jogando em casa, o time napolitano poupou alguns titulares, e a equipe de Bergamo aproveitou para conquistar sua terceira vitória nos últimos quatro jogos contra os partenopei e eliminar o líder do Campeonato Italiano da Copa da Itália. Em dois contra-ataques pela esquerda, Castagne abriu o placar no início do segundo tempo, “Papu” Gómez ampliou, e Mertens (que só entrou na segunda etapa) até descontou, mas não evitou a derrota por 2 a 1, que leva a Atalanta para a semifinal.





Nas semifinais, única fase da Copa da Itália disputada em jogos de ida e volta, o adversário da Atalanta será o vencedor do clássico entre Juventus e Torino, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no estádio da Velha Senhora. O GloboEsporte.com acompanha o Derby della Mole em Tempo Real.





O Napoli teve a melhor chance de marcar no primeiro tempo, quando Ounas cruzou da direita, mas Zielinski finalizou mal na pequena área, e Berisha defendeu aos 30. Na segunda etapa, porém, a Atalanta foi rápida. Logo aos quatro minutos, a equipe visitante atacou em velocidade, e Castagne aproveitou a sobra do chute de Cornelius para soltar a pancada e fazer 1 a 0. Aos 35, em nova jogada de velocidade pela esquerda com Papu Gómez, o argentino deixou Chiriches no chão, entrou na área e chutou forte para ampliar. O Napoli reagiu quatro minutos depois, com Mertens aproveitando cruzamento de Insigne e a bobeira da defesa para descontar de cabeça, mas a reação parou aí.





Líder do Campeonato Italiano, o Napoli volta a jogar pela Série A no sábado, às 12h (de Brasília), recebendo o Verona em mais uma partida no estádio San Paolo. No mesmo dia, às 15h (de Brasília), a Atalanta viaja até a capital nacional para enfrentar a Roma no estádio Olímpico.





Globo Esporte