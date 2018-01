Portland Trail Blazers vence por um ponto jogo emocionante contra o San Antonio

(Foto: AP Photo/Craig Mitchelldyer)









Foi por apenas um ponto que o Portland Trail Blazers, jogando em casa, conseguiu vencer o San Antonio Spurs na madrugada deste domingo para a segunda-feira no horário de Brasília. O placar final da partida ficou 111 a 110. Apesar da derrota, os Spurs tiveram os dois maiores pontuadores do jogo: LaMarcus Aldrige, com 30 anotados, e Manu Ginobli, com 26. O cestinha dos Trail Blazers foi Cj McCollum, com 25 pontos.





O primeiro tempo do jogo foi marcado pelo equilíbrio. No quarto inicial, 27 pontos para cada lado. No quarto seguinte, a experiência de jogadores como o argentino Manu Ginobilli e do espanhol Pau Gasol pesou a favor do San Antonio, que ficou momentaneamente à frente no placar, indo para o intervalo com o resultado de 53 a 48.





A situação começou a mudar no terceiro período, quando Shabazz Napier chamou a responsablidade a favor dos Blazers através dos rebotes. Mas o destaque da equipe neste quesito dentro da partida foi Jusuf Nurkic, com 13 no total.





Os torcedores que compareceram ao ginásio do Portland foram ao delírio com o emocionante último quarto, em que as duas equipes disputaram a vantagem no marcador cesta por cesta. O San Antonio saiu derrotado, mas é o terceiro na Conferência Oeste, enquanto o Portland é apenas o sétimo.





Campanha

Portland Trail Blazers: 21V e 18D (7º na Conferência Oeste)

San Antonio: 27V e 14D (3º na Conferência Oeste)





Próximos jogos

Portland Trail Blazers: Houston Rockets, quarta-feira, em Houston

San Antonio: Sacramento Kings, terça-feira, em Sacramento





Um cestinha para cada time, mas vitória do Phoenix Suns





O Phoenix Suns venceu o Oklahoma City Thunder por 114 a 100 no seu gináxio, em Phoenix. Cada equipe teve um cestinha no jogo. Russell Westbrook, pelo Thunder, e Devin Booker, pelos Suns, fizeram, cada um, 26 pontos. Nos rebotes, melhor para Tyson Chandler, um dos responsáveis pela vitória do Phoenix, com 13 no quesito. No entanto, o destaque maior da partida coube mesmo a Westbrook, líder do jogo em assistência (11) e o melhor em rebotes pelo Oklahoma, com 10.





Campanha

Phoenix Suns: 16V e 26D (11º Conferência Oeste)

Oklahoma City Thunder: 22V e 18D (5º Conferência Oeste)





Próximos jogos

Phoenix Suns: Houston Rockets, sábado, em Phoenix

Oklahoma City Thunder: Portland Trail Blazers, terça-feira, em Oklahoma





O Los Angeles Lakers atropelaram o Atlanta Hawks pelo placar de 132 a 113. O cestinha do jogo foi Dennis Schroder, que anotou 27 pontos a favor do Hawks. Pelo time vencedor, o maior pontuador foi Brandon Ingram, que fez 20. Nas assistências, ele Ingram também brilhou com sete, enquanto Schroder foi o melhor do Atlanta com cinco. Nos rebotes, 10 para Lonzo Ball, do Los Angeles Lakers, e nove para Ersan Ilyasova, do Atlanta Hawks.





Campanha

Los Angeles Lakers: 12V e 27D (15º Conferência Oeste)

Atlanta Hawks: 10V e 29D (15º Conferência Leste)





Próximos jogos

Los Angeles Lakers: Sacramento Kings, quarta-feira, em Los Angeles

Atlanta Hawks: Los Angeles Clippers, terça-feira, em Los Angeles





