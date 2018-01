Presidente do Santos diz ter acerto com Gabigol; atacante vai a treino no CT

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse a pessoas próximas, nesta quarta-feira, que já tem "tudo certo" com o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele se referia a salários e tempo de contrato.





Horas depois da publicação desta matéria, Peres confirmou a informação em entrevista à FPF TV:





– Sobre o Gabigol: temos conversações com a Inter de Milão. Fizemos a nossa proposta e estamos aguardando o retorno de lá. Entre nós e o jogador está tudo fechado. Dependemos da Inter, que é gerenciada por chineses. Espero que a gente consiga acertar o jogador – disse o presidente do Santos.





O dirigente tenta agora reduzir a pedida da Inter de Milão pelo empréstimo de um ano e meio do jogador. Os valores pedidos não foram revelados pelo dirigente santista.





De férias no Brasil desde que foi dispensado pelo Benfica, clube português onde jogou por empréstimo por menos de seis meses, Gabigol visitou o CT Rei Pelé e acompanhou um treino do Santos na última terça-feira. Esta informação foi publicada primeiramente pelo portal Uol e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Ao contrário das demais negociações do Santos, tocadas pelo executivo de futebol Gustavo Vieira de Oliveira, é o presidente Peres quem trata pessoalmente da questão envolvendo Gabigol. Ele levou o jogador para o clube, ainda com 11 anos. Desde então, é muito próximo da família do atacante.





O teto salarial do Peixe é R$ 300 mil. No clube italiano, Gabigol recebe 300 mil euros, cerca de R$ 1,2 milhão. O Santos sabe que a Inter topa pagar parte dos salários do jogador. O que está em discussão é a porcentagem e o valor do empréstimo. Peres declarou, na última terça-feira, em evento na Vila Belmiro, que esse valor pode "ultrapassar um pouquinho" o teto dos R$ 300 mil em "alguma oportunidade".





– Existe uma tratativa. A gente compôs um modelo de negócio, e a bola está com a Inter de Milão. Tem toda a chance (de Gabigol voltar para o Santos). Esperamos que ele faça o esforço dele para que jogue no clube. Essa é uma negociação que depende só deles. É difícil competir com o futebol italiano. A Inter é dirigida pelos chineses, há muitas dificuldades – afirmou Peres.





Na Itália, Gabigol não rendeu o esperado, a ponto de ser eleito o pior estrangeiro da temporada passada. Repassado por empréstimo ao Benfica, em agosto, ele também decepcionou: mal jogou, foi visto em uma balada em dia de jogo e acabou sendo dispensado seis meses antes do fim do contrato.





Globo Esporte