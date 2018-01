Renato fecha portas para mais saídas do Grêmio e garante Geromel: "Sob controle"

(Foto: Eduardo Moura)









Nos últimos dias, muita especulação ocorreu em torno do Grêmio, especialmente do zagueiro Pedro Geromel e uma possível saída. Mas, conforme o técnico Renato Gaúcho, só Luan e Arthur poderão sair em alguma negociação na atual janela de transferências. O comandante assim põe fim a boatos envolvendo especialmente o defensor, ligado a uma possível investida do Palmeiras.





Na noite desta quinta-feira o diretor do Palmeiras, Alexandre Mattos, também havia negado a possibilidade de fazer uma proposta por Geromel. Renato foi categórico e afirmou que ninguém deixará o clube, abrindo exceção apenas para os dois cogitados em clubes europeus – Arthur esteve envolvido em contatos com o Barcelona, enquanto Luan está na mira do Lazio, da Itália.





– Procuro ajudar, conversei bastante com o presidente durante as férias, está tudo sob controle. Tudo andando muito bem. Pode ter certeza que nem mais um jogador do Grêmio vai sair, estou falando para vocês, a não ser uma coisa especial que pode acontecer com o Arthur ou Luan, esses dois podem ser negociados. No mais, está sob controle. Mesmo nas férias procurava saber o que estava acontecendo, trocar ideias com o presidente, temos linha direta como sempre – disse o treinador na entrevista coletiva desta sexta.





O treinador também falou sobre o caso de Edílson, negociado com o Cruzeiro. O lateral era um dos jogadores da confiança de Renato e ligou para o comandante para pedir para deixar o Tricolor. Para não ter um atleta insatisfeito no grupo, o técnico o liberou.





– Ele me ligou, dizendo que tinha uma proposta irrecusável, pediu para que eu ajudasse na saída. É qualquer jogador, vocês sabem. Não gosto de trabalhar com jogador que não esteja satisfeito no grupo. Não que o Edílson não estivesse. Mas jogador tem 10, 15 anos para ganhar dinheiro. Recebeu uma proposta muito boa, não seria eu a atrapalhar. Saiu pela porta da frente, nos ajudou bastante nestes últimos dois títulos. É normal todo ano, um, dois, três ou quatro saírem, por vários motivos – completou o treinador.





No mercado, o Grêmio ainda busca um centroavante. O treinador deu aval para a contratação do camaronês Samuel Eto'o, mas a situação ainda não evoluiu por conta dos valores apresentados no contato feito com o executivo André Zanotta. Outro centroavante na mira é o uruguaio Gonzalo Carneiro, de 22 anos, do Defensor, que não renovou contrato com o seu clube.





