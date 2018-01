Rescisão de Henrique com o Fluminense sai no BID, e Corinthians prepara anúncio

Duas semanas após obter liminar na Justiça, o zagueiro Henrique enfim conseguiu romper o seu contrato com o Fluminense. A rescisão apareceu na tarde desta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que permite o atleta, enfim, assinar com o Corinthians.





O jogador de 31 anos já realizou exames médicos e, desde a última semana, treina no CT Joaquim Grava. Agora, o Timão prepara o anúncio do reforço, que firmará contrato de duas temporadas.





Contratado para ser o substituto de Pablo, que voltou ao Bordeaux, da França, após empréstimo, Henrique será o sexto reforço do Corinthians para esta temporada.





Antes do zagueiro, o Timão já acertou as contratações dos atacantes Júnior Dutra e Emerson Sheik, do volante Renê Júnior, do lateral-esquerdo Juninho Capixaba e do meia Mateus Vital.





Segundo o preparador físico corintiano, Walmir Cruz, mesmo após inscrito no Paulistão, Henrique levará alguns dias para estrear pelo clube:





– Não vai ser de imediato. O atleta pode ficar um mês treinando, mas é o campo que vai condicioná-lo, e ele vai precisar de campo para treinar. Se você tem tempo de bola por cima e não treina, fica defasado. Quando estiver tudo ok, ele vai precisar ir a campo, fazer treino específico de linha de quatro, que o Carille gosta bastante, mostrar como ele tem que fazer... E em cima disso, com essa evolução, o dia a dia dele nos treinos, se ele demonstrar que suporta um tempo maior de jogo, a gente vai colocando-o aos poucos.





Henrique negociava uma saída amigável do Fluminense. A ideia era que o Tricolor pagasse a diferença do salário com o clube para o novo com o Corinthians por um ano. Mas a demora em uma posição final do Flu fez os advogados recorrerem à Justiça no último dia 9 para buscar a rescisão imediata e acelerar o processo.





A liminar obtida pelo zagueiro se baseou em vencimentos atrasados, fundamentado na Lei Pelé, e na demonstração pública do Fluminense em não contar com o atleta para a temporada de 2018. Pelo artigo 479 da CLT, o clube terá também que arcar, a titulo de indenização, com metade da remuneração a que o jogador teria direito até o término do contrato, que ia até o fim deste ano.





Atualmente, o elenco corintiano conta com os seguintes zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique, Yago, Léo Santos e Vilson.





