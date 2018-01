Santos anuncia Jair Ventura, que faz acordo e parcela multa de rescisão com Botafogo

(Foto: Vitor Silva / SSpress / Botafogo)









Jair Ventura é o novo técnico do Santos. O Peixe anunciou, na manhã desta quarta-feira, a contratação do comandante para 2018. A rescisão com o Botafogo foi assinada na terça-feira, e Jair fez um acordo para parcelar a multa, de cerca de R$ 800 mil. O valor, porém, cai quase pela metade pois teve o abatimento de férias, 13º e premiações atrasadas.





O acordo foi feito pelo Botafogo diretamente com Jair, sem a participação do Santos, mas pessoas próximas ao treinador garantem que o Peixe é quem irá arcar com a multa, dividida em duas parcelas. O Alvinegro carioca informou ao GloboEsporte.com que ainda não recebeu.





As negociações com o comandante foram conduzidas pelo novo presidente do Santos, José Carlos Peres, e o executivo de futebol Gustavo Vieira de Oliveira. Jair chega com o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ednilson Sena, seus companheiros de trabalho na equipe carioca. Ele será apresentado oficialmente pelo Peixe nesta quinta-feira, juntamente com Gustavo Vieira.





Mesmo com o carinho pelo Botafogo, Jair Ventura estava preocupado com a próxima temporada. Fora da Libertadores e sem dinheiro, o clube carioca não pretende fazer grandes investimentos e vem perdendo peças importantes, como Roger, Victor Luis e Bruno Silva.





Jair Ventura tem 38 anos e chegou ao Botafogo em 2009, como auxiliar técnico de Ney Franco. Antes de ser efetivado, em agosto de 2016, trabalhou como preparador físico, técnico do sub-20 e treinador interino na equipe carioca.





Ele chamou a atenção do Santos por conta da boa temporada que fez com o Botafogo em 2017. Com um elenco limitado, conseguiu levar o time às quartas de final da Libertadores, semifinal da Copa do Brasil, além de ter mantido uma regularidade durante grande parte do Campeonato Brasileiro.





O técnico começa os trabalhos no Santos nesta quarta-feira, quando o elenco se reapresenta das férias. Ele terá 14 dias de preparação antes do seu primeiro compromisso oficial. O Peixe estreia no Campeonato Paulista em 17 de janeiro, contra o Linense, em Lins.





Globo Esporte