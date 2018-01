Santos sedia o ITF de Beach Tennis e recebe as principais duplas do mundo na modalidade

A cidade de Santos prepara-se para entrar para a história do beach tennis do Brasil nesta semana. Entre os dias 25 e 28 de janeiro, a arena montada na Praia do Gonzaga, entre os canais 2 e 3, receberá o ITF de Beach Tennis, evento com a maior premiação na história do País na modalidade, totalizando 15 mil dólares (cerca de 48 mil reais). Estarão em ação na Baixada Santista 15 dos 20 mais bem colocados no ranking mundial da ITF (International Tennis Federation), tanto no masculino quanto no feminino. Ao todo, 600 atletas de sete países participarão do torneio - Brasil, Itália, Venezuela, Rússia, Espanha, Alemanha e França.





Entre os homens, destacam-se as duplas Michele Cappelletti (ITA) e Tommaso Giovannini (ITA), Nikita Burmakin (RUS) e Alessandro Calbucci (ITA), Mikael Alessi (ITA) e Antomi Ramos Vieira (ESP), e Ralf Abreu (BRA) e Diogo Carneiro (BRA). Entre as mulheres, as duplas favoritas são Maraike Biglmaier (ALE) e Rafaella Miiller (BRA), Flaminia Daina (ITA) e Patricia Diaz (VEN), Eva D'Elia (ITA) e Veronica Visani (ITA), e Joana Cortez (BRA) e Marcela Vita (BRA).





"Este é um torneio muito importante na história do beach tennis no Brasil. Não só por trazer para Santos os principais atletas do circuito internacional e ter a maior premiação até o momento no País, mas também por ajudar na divulgação do esporte em si e no seu fomento. No dia 25, por exemplo, teremos na programação as clínicas para proporcionar à população contato com a modalidade. Os professores e toda a infraestrutura do torneio estarão direcionados para isso, ou seja, quem passar lá terá quadra, raquete e bolinhas à disposição, para conhecer o esporte", destaca Luiz Fernando Balieiro, presidente da Federação Paulista de Tênis (FPT).





Assim, além das clínicas de beach tennis na quinta-feira (25), a programação do dia de abertura terá também sign in (confirmação das inscrições) do quali e das duplas mistas até as 18h. Na sexta-feira (26), será dada continuidade ao quali das duplas masculinas e femininas, além das fases finais de simples e duplas mistas, entre 9h e 18h. No sábado (27), das 8h às 16h, e no domingo (28), das 9h às 13h30, serão realizadas as fases finais das duplas masculinas e femininas. Cada atleta pode disputar até três categorias, valendo pontos para o ranking nacional e estadual.





ITF de Beach Tennis - Em setembro de 2016 a Federação Paulista de Tênis realizou em Santos a etapa São Paulo do ITF de Beach Tennis. Na ocasião, os campeões das três principais categorias foram: os italianos Michele Cappelletti e Alessandro Calbucci, nas duplas masculinas PRO; a venezuelana Patricia Dias junto com a italiana Flaminia Daina, nas duplas femininas PRO; e Magalie Garnier (FRA) e Vinicius Font (BRA), nas duplas mistas PRO.





Coletiva lança o torneio na manhã desta terça-feira - O Hotel Novotel -Santos (Avenida Dona Ana Costa, 473 - Gonzaga) recebe, nesta terça-feira (23), a partir das 9h da manhã, o lançamento oficial do evento, que contará com as presenças do secretário de Esportes de Santos, Sadao Nakai, do presidente da Federação Paulista de Tênis, Luis Fernando Balieiro, e do diretor de Beach Tennis da FPT, Roberto Fadul Machado, além de alguns dos principais tenistas confirmados no torneio.





O ITF de Beach Tennis é uma realização da Federação Paulista de Tênis – FPT, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, com supervisão da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e International Tennis Federation (ITF), e conta com o patrocínio de Bauducco e Sorvetes Jundiá.





ZDL