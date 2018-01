São Paulo mantém otimismo por Diego Souza e negocia valores com Sport

(Foto: JALES VALQUER/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)









São Paulo e Sport negociam valores por Diego Souza. Embora na semana passada o presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, tenha dito que a oferta inicial não agradou, o Tricolor mantém otimismo. Depois da entrevista, houve novas conversas entre dirigentes dos dois lados.





Neste momento não há um acerto confirmado, mas o São Paulo considera a negociação pelo meia-atacante como a mais avançada entre os nomes buscados no mercado.





Isso porque o clube do Morumbi tem um acerto salarial com o jogador e agora tenta alinhar um valor de consenso com o Leão, entre os R$ 6 milhões oferecidos inicialmente e os R$ 10 milhões pedidos pelo Sport.





Enquanto o Sport valoriza seu principal jogador, os paulistas tentam diminuir o valor a ser pago. A ideia é abater o preço de Diego Souza com o perdão da dívida superior a R$ 2 milhões que o clube pernambucano tem com o São Paulo, relativa à compra dos direitos do atacante Rogério, e pagar uma compensação financeira.





Ou seja, se o Sport se mantiver irredutível na pedida de R$ 10 milhões, o Tricolor teria de pagar mais R$ 8 milhões do bolso pelo atleta de 32 anos. Esse cenário é considerado real nos bastidores.





– Diego tem contrato até dezembro de 2018. Leio e escuto dizendo que a situação do Diego está indefinida. Não está. Ele tem contrato com o Sport até o fim do ano que vem. Diego é um atleta que terminou entre os maiores artilheiros do País, que deve ir à Copa do Mundo, que seria titular na maioria dos times do Brasil – disse o presidente do Sport, na semana passada.





A possível transferência de Diego Souza ao São Paulo faz parte do plano do meia-atacante em trocar de ares às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Presente em convocações recentes do técnico Tite, o jogador acredita que pode ter mais destaque em outra equipe. Ele fez 21 gols em 55 jogos na última temporada.





