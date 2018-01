Sem acerto com Seedorf, Atlético-PR anuncia Fernando Diniz como novo técnico

O Atlético-PR confirmou Fernando Diniz como o novo comandante para 2018. O clube divulgou a informação através de seu site oficial. Ele vai assumir as funções de coordenador técnico geral e de treinador. Eduardo Barros será o auxiliar-técnico.





A diretoria esperava que o holandês Seedorf assinasse contrato até terça-feira. Com a demora, o clube partiu para o plano B e fechou com o treinador do Guarani. Diniz chegou a Curitiba na manhã desta quarta-feira e deve se apresentar ao elenco na quinta, quando o time principal inicia a pré-temporada.





O Atlético acertou, nesta quarta, a contratação de Fernando Diniz. Ele assume as funções de coordenador técnico geral do Clube e treinador da equipe principal. Eduardo Barros também chega com o profissional, para a função de auxiliar técnico.





Fernando Diniz Silva, de 43 anos, já trabalhou em clubes como Votoraty, Paulista, Atlético Sorocaba, Botafogo-SP, Audax, Guaratinguetá, Paraná e Oeste. Ele chegou ao Guarani em dezembro, mas saiu antes mesmo da estreia na Série A2, causando surpresa na equipe campineira.





O novo treinador deve assumir apenas o comando do time principal, que disputará Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro em 2018. O sub-23, com Thiago Nunes de técnico, vai jogar o estadual.





Globo Esporte