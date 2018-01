Sem resposta do Sport, Atlético-MG desiste da contratação de Rithely

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)









O Galo deu por encerrada a tentativa de contratar Rithely. Na semana passada, o clube mineiro fez proposta por Rithely e recebeu negativa do Sport no dia seguinte. Mas o prazo da diretoria mineira para uma resposta foi mais extenso. Se encerrou na última segunda-feira. O retorno foi o silêncio. Diante da postura da diretoria rubro-negra, que nem sequer retornou, fez o Galo desistir completamente do negócio pelo volante.





A proposta do Atlético foi pagar R$ 2 milhões pelo empréstimo do jogador até dezembro. Sendo que o Alvinegro só desembolsaria algo próximo da metade desse valor, devido a uma dívida que o Sport tem com o Galo pela contratação do atacante André.





A proposta ainda previa a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, após o período de empréstimo. Para isso, o Galo pagaria € 2 milhões – algo em torno de R$ 8 milhões no câmbio atual.





O Sport, porém, não abriu mão do pedido inicial à diretoria do Galo. O clube pernambucano só quer negociar 100% dos direitos do jogador, por 5 milhões de Euros.





