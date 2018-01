Sem sustos, Santos estreia na Copinha com vitória sobre o América-RN

O Santos estreou com vitória tranquila na Copinha. Detentor de três títulos (1984, 2013 e 2014), o Peixe bateu o América-RN por 3 a 0 em Novo Horizonte, na noite desta terça-feira, pelo Grupo 4 da competição. Tailson, Victor Mendes e Kaique Rocha (esse da dancinha na foto) foram os autores dos gols.





Na preliminar, o Novorizontino venceu o Aliança, do Ceará, também por 3 a 0. Na próxima rodada, sexta-feira, também em Novo Horizonte, o Novorizontino encara o América-RN às 17h15, e o Santos pega o Aliança-CE às 19h15. Vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase.





O Santos foi melhor do que o América-RN na maior parte do jogo, apesar de a primeira grande chance de gol ter sido do time potiguar, com Vanvan. Tailson e Gabriel Calabres foram os destaques do Peixe debaixo de forte chuva. Foi de Tailson, aliás, o primeiro gol, aos 29 da etapa inicial. O segundo gol demorou a sair e foi do zagueiro Vitor Mendes, de cabeça, completando falta cobrada por Sebastian, aos 26 do segundo tempo. Cinco minutos depois, o também zagueiro Kaique Rocha fez o terceiro, aproveitando cruzamento de Tailson.





Globo Esporte