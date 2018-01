Soares e Murray salvam dois match points na estreia e vão às quartas no ATP de Doha

Cabeças-de-chave número 1 nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray tomaram um susto, mas conseguiram evitar uma eliminação precoce no ATP 250 de Doha Na estreia, a dupla formada pelo brasileiro e o britânico salvou dois match points para virar a partida contra a parceria composta pelo polonês Marcin Matkowski e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi. O jogo durou 1h31 e teve parciais de 4/6, 7/6(6) e 10/5.





Nas quartas de final, Soares e Murray vão enfrentar o croata Borna Coric e o alemão Jan-Lennard Struff. Os dois se classificaram para esta fase ao superarem os sérvios Viktor Troicki e Filip Krajinovic em sets diretos, com parciais de 7/6(6) e 6/4.





Na partida desta segunda-feira, Matkowski e Qureshi dominaram o primeiro set. Na segunda parcial, Bruno Soarres e Murray ensaiaram a reação ao largarem abrindo 3 a 0. Os dois permitiram a virada do polonês e do paquistanês e tiveram dois match points contra, mas se recuperaram a tempo de forçar o tie-break: 7/6(5). No desempate, o brasileiro e o britânico construíram boa vantagem e tiveram quatro match points a favor. Aproveitaram logo a primeira chance e fecharam o placar em 10/5.





Globo Esporte