Sport se reapresenta sem Diego Souza, Rithely e Régis

Diferentemente do que era esperado pelo Sport, o meio-campo Diego Souza, o volante Rithely e o armador Régis não se reapresentaram na manhã desta quarta-feira, com o restante do elenco do Sport. Com contrato com os três atletas, que negociam saídas para São Paulo, Internacional e Bahia, respectivamente, o clube pernambucano dava como certa a chegada do trio.





No clube, a expectativa é que Diego Souza ainda apareça no treinamento marcado para as 15h30. Rithely, no entanto, já comunicou ao técnico Nelsinho Baptista que não pretende se apresentar com o restante do elenco. Sem querer dar muito detalhe sobre a decisão de não se reapresentar ao Sport, o meio-campo Régis disse apenas que não está no Recife.





- Não posso falar muito sobre isso (se reapresentar). Fala com o meu assessor, mas eu não estou no Recife – disse o armador.





Dentre as três ausências, a de Diego Souza é que atrai mais atenção. Em negociação com o São Paulo, o atleta aguarda que o Tricolor consiga um acordo com o Sport. Inicialmente, o clube paulista ofereceu R$ 6 milhões para contar com o futebol de DS87. No entanto, o Rubro-negro não está disposto a negociar por menos que R$ 10.





Decidido a deixar o Sport, o volante Rithely mostrou irritação com a forma como o Sport negocia com o Internacional. De acordo com o agente do atleta, Tadeu Cruz, o jogador aguarda que o Rubro-negro faça uma contraproposta para que ele possa acertar a transferência para o Colorado.





O caso mais curioso é o do meio-campo Régis. Após ser dado como certo na negociação que levou o goleiro Jean ao São Paulo, o atleta viu o presidente do Sport, Arnaldo Barros, falar que aguardava a reapresentação dele com o restante do elenco rubro-negro.





Além do trio, mais quatro atletas não se reapresentaram nesta terça-feira: Lenis, Rogério, André e Henriquez. De acordo com assessoria do clube, através de nota publicada no site, todos os faltosos explicaram as ausências. O texto, porém, não relata os motivos para as faltas.





