Suárez e Messi decidem como de costume, Coutinho estreia, e Barça se classifica

Gol de Suárez de cabeça, Messi decidindo com mais uma daquelas suas atuações, vitória do Barcelona... Na partida contra o Espanyol que parecia ter mais do mesmo, a entrada de Philippe Coutinho quebrou um pouco a "monotonia" no Camp Nou. O brasileiro, contratado há pouco mais de duas semanas, estreou nesta quinta-feira e fez a festa da torcida a cada toque na bola. A parada estava decidida naquele momento: vitória por 2 a 0 que coloca o Barça nas semifinais da Copa do Rei.





Antes de Coutinho colocar o pé no campo, o Barcelona fez o que está acostumado. Em casa, mandou no jogo - até porque precisava ir para cima por conta da derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Num piscar de olhos, abriu o placar com um gol de cabeça de Suárez. Messi, em outra grande atuação, ampliou finalizando de fora da área. O Espanyol teve uma chance ou outra, e se classificaria caso fizesse um gol, mas não se mostrou páreo diante do Barça.





Ernesto Valverde incendiou o Camp Nou ao gesticular em direção aos atletas no aquecimento sinalizando que iria colocar Philippe Coutinho no jogo. Ele entrou, e cada toque na bola era seguido por gritos e aplausos vindos das arquibancadas. A torcida do Barcelona estava louca para ver o brasileiro. Tímido e aberto pela esquerda, o camisa 14 fez poucas jogadas, mas se movimentou bastante e mostrou entrosamento com os companheiros em alguns lance. É só o início...





Leganés (que eliminou o Real Madrid), Sevilla (que passou pelo Atlético de Madrid) e Valencia (que passou pelo Alavés) são os outros três semifinalistas da Copa do Rei. O sorteio dos confrontos das semifinais será na próxima sexta-feira.





Globo Esporte