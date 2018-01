Tevez volta ao Boca após um ano, quatro gols e mais R$ 155 milhões na conta

Carlos Tevez está de volta ao Boca Juniors para defender o clube que o revelou pela terceira vez na carreira. Desta vez, entretanto, o retorno não é tão em grande estilo como da última vez, quando ele acabara de levar a Juventus à final da Liga dos Campeões. Depois de um ano na China, ele deixa o Shangai Shenhua com quatro gols marcados em 16 partidas disputadas - ou 1.300 minutos em campo. Para isso, segundo o jornal "Olé", recebeu US$ 40 milhões (R$ 155 milhões na cotação atual) de salário, o maior do futebol mundial, e conquistou um título, a Copa da China, como coadjuvante.





Durante a estadia na China, Tevez acumulou polêmicas e amargou mais de uma vez o banco de reservas por, segundo o treinador, estar fora do peso ideal. Entre idas e vindas à Argentina, ele criticou o nível do futebol local e foi devidamente repreendido pelo porta-voz de seu próprio clube, Ma Yue, que disse à época concordar com a postura de mantê-lo fora da equipe principal.





- Tevez deveria ter compreendido, já que claramente não pode ser titular unicamente por sua fama - escreveu Yue no Weibo, rede social chinesa.





Segundo o técnico do Shanghai Shenhua, o atacante está fora do peso ideal e, portanto, não tem condição de jogar.





De contrato rescindido no Shanghai Shenhua, o atacante retornou nesta semana à equipe que o formou. O clube anunciou o acerto no fim da tarde desta sexta-feira nas redes sociais, com uma imagem do jogador já com a camisa xeneize e a mensagem: "Tevez voltou para casa!". As declarações de amor foram recíprocas.





Carlitos foi parado por repórteres em Cardales, bairro da região metropolitana da capital argentina onde o Boca realiza sua pré-temporada, e disse meia dúzia de palavras de dentro do carro.





- Venho com gana de treinar e somar - resumiu.





Tevez na China





Gols: 4

Jogos: 16

Minutos: 1297

Salário: US$ 40 milhões (R$ 155 milhões na cotação atual)

Um dos jornalistas perguntou o que significa para ele o retorno ao Boca Juniors, e ele respondeu:





- Nunca saí.





De acordo com o jornal "La Nacion", Tevez será apresentado na próxima segunda-feira. Revelado pelo Boca, o atacante saiu em 2005 para acertar com o Corinthians antes de passar por West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus, retornando à Bombonera em 2015. Depois de um ano e meio e um título do Campeonato Argentino, o atacante foi para o Shanghai Shenhua em janeiro de 2017 para se tornar um dos jogadores mais bem pagos do mundo, mas sem conseguir sucesso em campo.





Globo Esporte