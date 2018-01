Thor na plateia e choro de Federer: o 14º e último dia do Aberto da Austrália

Emoção à flor da pele. Assim foi a decisão de simples masculina do Aberto da Austrália. O último dia da competição teve um jogaço para coroar o torneio, que terminou com a vitória de Roger Federer sobre Marin Cilic por 3 sets a 2. O suíço chegou ao hexa em Melbourne e ao 20º título de Grand Slam e se emocionou bastante com sua conquista.





Além do próprio Federer, sua esposa Mirka também deu show na arquibancada, vibrando a cada lance. O ator Chris Hemsworth, o Thor dos cinemas, também deu as caras e acompanhou a decisão. Confira o que aconteceu de melhor no 14º e último dia do Aberto da Austrália.





Thor na plateia





É bem verdade que grande parte do público na decisão do Aberto da Austrália estava torcendo por Roger Federer. Mas, a presença de Chris Hemsworth, ator que interpreta o personagem Thor nos cinemas, levantou a dúvida: será que ele estava prestigiando Marin Cilic, dono de incríveis "marteladas" em seus saques, ou estava apoiando o suíço?





A verdade é que o ator é muito fã de tênis e, durante o US Open de 2017, até brincou com Juan Martín del Potro justamente por conta da força em seus golpes. Federer exaltou o estilo "Thor" do argentino e o próprio Hemsworth publicou um vídeo em que procura seu martelo. Veja como foi:





Que reflexo





Durante o jogo, não foram só os tenistas que receberam o aplauso do público. Um dos boleiros, próximo ao juiz de cadeira, mostrou muito reflexo ao pegar a bolinha colocada para fora por Federer ainda no ar e recebeu a ovação da plateia. Esse aí ganhou o dia.





Choro de Federer





Com 20 títulos de Grand Slam em sua carreira e seis somente no Aberto da Austrália, era de se esperar que Roger Federer tratasse suas conquistas de forma corriqueira. Mas, não é o que acontece. Aos 36 anos, o suíço continua se emocionando e chorou bastante durante seu discurso depois de vencer Marin Cilic.





- Eu estou tão feliz, isso é incrível. Eu estou feliz que acabou, mas continuar vencendo é simplesmente um sonho se tornando realidade. O conto de fadas continua para mim. Depois de um grande ano que tive na última temporada, isso é inacreditável - disse Federer.





Ele ainda exaltou o público que o tem acompanhado em todas as competições que participa.





- Vocês é que me deixam nervoso. Vocês é que fazem com que eu treine. Vocês é que enchem os estádios. Obrigado.





Reações da Mirka





Se o público sofreu com os cinco sets até o título de Federer, imagina o coração de Mirka Federer, a esposa do maior tenista de todos os tempos. Companheira fiel em todos os torneios, ela torceu muito do box de convidados do marido e vibrou demais no fim do jogo, com mais um troféu indo para sua casa.





Rod Laver tiete





Um dos maiores tenistas australianos de todos os tempos e dono de 11 títulos de Grand Slam, Rod Laver leva o seu nome na quadra principal do Aberto da Austrália não é à toa. Mas, até ele mesmo aproveitou a decisão para tietar Roger Federer, o maior de todos tempos. Durante o discurso do suíço após o título, as câmeras flagraram o "dono" da quadra central filmando o momento.





Ligação do presidente





O respeito por Federer é tamanho que é capaz de envolver até relações diplomáticas. Após o título, o tenista recebeu uma ligação e foi visto falando ao celular nos corredores da Rod Laver, pouco antes de ir para a sala de coletiva de imprensa, algo raro de se ver nesse momento. Mas, o motivo era justo: quem estava do outro lado da linha era ninguém menos que Alain Berset, presidente da Suíça.





Título nas mistas





Além de Federer, outros dois jogadores puderam comemorar um título de Grand Slam neste domingo. O croata Mate Pavic e a canadense Gabriela Dabrowski venceram Timea Babos e Rohan Bopanna na decisão de duplas mistas por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 11-9 e levaram o troféu. Aliás, Pavic tinha sido campeão também em duplas masculinas. Que semana!





Globo Esporte