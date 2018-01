Time inglês moderniza escudo, mas torcida critica e faz petição para evitar uso

Na manhã desta quarta-feira (24), o Leeds United, da segunda divisão inglesa, anunciou a mudança de seu escudo a partir da temporada 2018/19. O objetivo é comemorar o centenário da equipe, que será em 2019, e teve como mote a frase "celebrando os fãs no coração de nossa identidade".





Os diretores do clube só não contavam com a reação da torcida, que reclamou bastante nas redes sociais. Alguns chegaram a fazer comparações com a Juventus, que também modernizou o emblema. Outros disseram que a mudança fazia lembrar equipes genéricas de jogos de futebol.





Junto com o anúncio do escudo, o Leeds afirmou que uma pesquisa foi realizada por seis meses, envolvendo mais de 10 mil pessoas. No entanto, nem isso foi capaz de frear o descontentamento da torcida. Em resposta à mudança, um abaixo-assinado online foi criado para impedir o clube de usar o novo emblema.





Escudo antigo do Leeds United (Foto: Reprodução)





Até o momento desta publicação, mais de 16 mil torcedores já haviam assinado a petição, que deve ser entregue à Andrea Radrizzani, presidente do clube. A descrição do abaixo-assinado fala sobre o escudo:





"Em 24 de janeiro de 2018, o Leeds United anunciou um novo escudo. O design é terrível. Dez mil pessoas foram consultadas. Essa petição é para PARAR o clube de usar esse design. Ele faz piada do Leeds United e da história do clube. Está afastando os torcedores e precisa ir".





