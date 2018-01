Tom Brady ganha carinho de Gisele, e Foles tem atuação memorável na rodada da NFL

Com 40 anos, sem Gronkowski e contra a melhor defesa da NFL, Tom Brady voltou a aprontar. Desta vez contra o Jacksonville Jaguars. Perdendo por 10 pontos no último quarto. Virada e mais uma ida ao Super Bowl na conta.





Desacreditado, limitado. Nick Foles nunca foi visto como um quarterback top da NFL. Mas este momento parece ter acabado. No jogo da sua vida, ele comandou o Philadelphia Eagles para um improvável Super Bowl após a lesão de Carson Wentz. E de forma brilhante, com uma vitória espetacular de 38 a 7 sobre o Minnesota Vikings.





Mais uma na conta de Tom Brady





Nenhum jogador na história tem mais viradas no último quarto nos playoffs do que Tom Brady. Com a vitória sobre o Jacksonville Jaguars, o quarterback chegou a 8!





Tom Brady chega ao seu oitavo Super Bowl. Para se ter uma ideia do tamanho deste feito, só uma franquia esteve mais na final da NFL... o New England Patriots (agora com 10!). Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys e Denver Broncos, assim como Brady, foram oito vezes ao Super Bowl.





Comemoração carinhosa





Tom Brady e Danny Amendola receberam todo o carinho pela classificação para o Super Bowl. O quarterback ganhou um beijo da modelo brasileira Gisele Bündchen. E o wide receiver namora Olivia Culpo, atriz e modelo coroada Miss USA 2012.





E Julie Ertz, esposa de Zach Ertz, um dos destaques do Philadelphia Eagles, não ficou atrás... Jogadora da seleção americana de futebol, ela chorou ao saber no campo que o marido havia conquistado o título da Conferência Nacional e uma vaga no Super Bowl. Julie estava jogando pela seleção feminina de futebol dos Estados Unidos na hora da partida e inclusive marcou um gol na vitória por 5 a 1 sobre a Dinamarca.





Não adiantou secar!





Para quem não sabe, o New England Patriots passou a ser, na última década, um dos times mais odiados pelos rivais nos Estados Unidos. Mas não adiantou muito ficar torcendo contra...





Trio dominante





Nos últimos 15 anos, Tom Brady, Peyton Manning e Ben Roethlisberger dominaram a Conferência Americana da NFL. Apenas uma vez eles não estiveram no Super Bowl. Foi em 2012, quando Joe Flacco conseguiu vencer o New England Patriots por 28 a 13 na final da AFC e se intrometer na seleta lista de quarterbacks.





💵 US$ 40 milhões bem gastos! 💵





Tom Brady jogou, novamente, como o maior de todos os tempos. Danny Amendola fez a partida da sua vida. Mas o cara que garantiu os Patriots no Super Bowl foi Stephon Gilmore. Contratado nesta temporada pelo New England Patriots por US$ 40 milhões (cerca de R$ 128 milhões), o cornerback saltou e evitou a recepção de Westbrook a 1:53s do fim. Com isso, a bola voltou para os Patriots, acabando com o sonho dos Jaguars de virar a partida.





Os Patriots se tornaram a primeira franquia da história da NFL a chegar pela 10ª vez ao Super Bowl. Até aqui, a equipe venceu 5 e perdeu 4.





A grande jogada





Não foi um touchdown. A grande jogada do fim de semana foi um passe de Tom Brady para Danny Amendola em um momento tenso e decisivo do duelo contra os Jaguars. Os Patriots perdiam por 20 a 10, a defesa de Jacksonville brilhava na partida e Tom Brady estava em uma incômoda terceira decida precisando de 18 jardas. Para ainda ter esperança, era fundamental permanecer com a bola. E o quarterback achou Amendola no meio dos defensores.





A partir dali, os Patriots se encontraram em campo. Logo depois, novamente a dupla Brady-Amendola conseguia um touchdown e os Pats encostavam no placar: 20-17.





Virada sem o fiel parceiro





Rob Gronkowski é o alvo preferido de Tom Brady. Mas ele saiu de campo no final do segundo quarto no duelo contra os Jaguars após um forte choque com o safety Barry Church. Ele só fez uma recepção de 21 jardas na partida.





LeGarrette Blount marcou um dos touchdowns da vitória dos Eagles sobre os Vikings. Foi o 10º touchdown terrestre do running back nos playoffs desde 2013, quatro a mais do que qualquer outro jogador da NFL.





Nick Foles em noite iluminada





Desde 2000, só quatro quarterbacks tiveram 300+ jardas de passe, 3+ TD e 0 INT em jogos de final de Conferência na NFL:





O quarterback jogou tanto que virou motivo de "música" da torcida, que rebatizou o grito de "skol" dos rivais para "Foles"





Globo Esporte