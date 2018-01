Vadão convoca Seleção para treinos e quer dois amistosos antes da Copa América

(Foto: Cíntia Barlem)









O técnico Vadão convocou na segunda-feira um grupo de 17 jogadoras para treinos na Granja Comary, em Teresópolis, em preparação à Copa América, no Chile, de 4 a 22 de abril, que dá vagas à Copa do Mundo de 2019 e Jogos Olímpicos de 2020. O período de trabalho irá de 11 de janeiro a 9 de fevereiro e tem como objetivo dar ritmo às atletas que não vêm tendo competições ou estão paradas por suas equipes e também observar novos talentos. A novidade é a presença pela primeira vez da zagueira Daiane Limeira, que esteve com a Sub-20 na Copa do Mundo da Papua-Nova Guiné como titular. A meia Aline Milene também faz sua estreia no time principal e foi destacada pelo treinador em conversa com o blog Clube da Bolinha nesta terça. A jogadora atua no Baylor University, da liga universitária americana.





- Melhorar a parte física para não deixar essas meninas paradas muito tempo. A gente está levando algumas meninas novas, então, podemos observar. Inclusive uma menina chamada Milene, que está sendo destaque nos jogos universitários nos Estados Unidos e a gente não teve a oportunidade de ver porque ela não joga na liga. Nos foi indicado, recebemos imagens. Enfim, vamos dar uma olhada de perto - afirmou Vadão ao blog.





Em relação ao modelo de jogo para a disputa da competição sul-americana, Vadão diz que não há tanto receio porque será mantido o desenho que ele já aplicava em sua primeira passagem: O 4-4-2 com variações em algumas partidas para o 4-3-3 dependendo do adversário.





- Também o modelo de jogo. Mas o modelo de jogo a gente já tem bem definido. A nossa preocupação com o modelo de jogo não é tanta porque esse período todo que eu fiquei, agora na retomada a gente voltou ao modelo de jogo que jogava. Estamos muito bem definidos entre o 4-4-2 em duas linhas de quatro e o 4-3-3. Então o modelo de jogo está bem definido. Não vai ser problema. Eu acho que vamos em um contexto - disse.





O comandante da seleção brasileira quer usar todas as datas Fifa para fazer períodos de trabalho até a disputa da Copa América, em abril. Até mesmo as jogadoras que estão em atividade por seus times estarão presentes. Uma baixa agora será Rafaelle, que se apresenta na próxima semana ao seu clube na China e seria desgastante a defensora já retornar ao Brasil para os dias de atividade.





- Como temos data Fifa agora em janeiro a gente vai trazer as meninas de fora. Algumas delas porque outras não dará para trazer. Por exemplo, a Rafaelle. Ela vai sair daqui dia 10 para se apresentar na China. Não vamos fazer ela voltar dia 15. Mas como ela vai fazer pré-temporada lá não tem problema nenhum. Aí a gente traz ela na segunda data Fifa. Planejamos tudo direitinho. Esse primeiro momento vai até o carnaval e depois vamos tomando todas as medidas cabíveis em relação às outras convocações. Todas as datas Fifa a gente vai aproveitar para trazer as meninas. E obviamente a gente vai ter também um período de treinamento que é obrigatório antes de qualquer competição oficial. Traremos aí todas elas.





Ainda não há amistosos marcados, mas Vadão garante que o objetivo é assegurar dois confrontos para as datas Fifa antes da participação na Copa América. Na lista abaixo, não constam jogadoras como Andressa Alves (Barcelona), Ludmila (Atlético de Madrid), Mônica (Atlético de Madrid), Bia Zaneratto (Hyundai Red Angels), entre outros nomes importantes, por estarem em atividade nos seus times e não precisarem desse auxílio. Na segunda data Fifa, de acordo com o próprio técnico, o objetivo é já ter o grupo reforçado. Marta também não foi incluída, mas, obviamente, é nome carimbado para a Copa América.





Confira a lista:





Goleiras

Bárbara - Kindermann

Aline - CBF

Letícia Izidoro - Corinthians/Audax

Tainá - Corinthians/Audax





Laterais

Rilany - CBF

Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)





Zagueiras

Bruna Benites - Houston Dash (EUA)

Daiane Limeira - Avaldsness Idrettslag (Noruega)





Volantes

Thaisa - CBF

Andressinha - Houston Dash (EUA)





Meio-campo

Gabi Zanotti - CBF

Raquel - Ferroviária

Aline Milene - Baylor University (EUA)





Atacantes

Debinha - North Caroline Courage (EUA)

Milene - Corinthians/Audax

Adriana - Corinthians/Audax

Bianca Gomes - CBF





Globo Esporte