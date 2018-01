Vasco dá espaço, teme perder Luis Fabiano e aguarda Henrique Almeida

(Foto: Mauro Horita)









O Vasco já se planeja para perder o atacante Luis Fabiano. Em compasso de espera desde quando o experiente centroavante voltou a sentir dores no joelho, o clube tem se resguardado. Por isso, espera para o quanto antes uma resposta de Henrique Almeida, do Grêmio e que atuou no Coritiba na temporada passada.





Nos últimos dias, o Vasco intensificou os contatos com o atacante e fez uma proposta salarial a ele. Agora, aguarda uma resposta. Ele precisa da liberação do Grêmio, com quem tem mais dois anos de contrato, para ser emprestado ao Cruz-Maltino.





O Vasco, enquanto isso, tem dado espaço a Luis Fabiano. O jogador se reapresentou com o restante do elenco e, em um dos primeiros treinos da temporada, sentiu dores. Voltou a São Paulo para avaliação médica e, desde então, tem estado com sua família.





O Cruz-Maltino não quer pressionar Luis Fabiano. Sabe que, aos 37 anos, o centroavante pode desistir de seguir a carreira para não ter que passar por uma nova cirurgia e o processo de recuperação novamente. Em entrevista coletiva neste sábado, Euriquinho, vice-presidente de futebol vascaíno, externou o temor do clube de perder uma de suas lideranças.





A comissão técnica do Vasco entende que o Fabuloso fará falta, também, fora de campo, pela experiência que tem. Não estava nos planos do Cruz-Maltino perder o centroavante, mas também não está pressioná-lo por um retorno – nos últimos dias, inclusive, o contato foi mínimo, para que ele se sinta livre para tomar a melhor decisão.





O Vasco só passou a procurar um centroavante por causa do temor de perder Luis Fabiano.





Outros reforços





Além do ataque, o Vasco também tenta melhorar a lateral esquerda e a zaga. Tem, para cada posição, pelo menos duas alternativas. Carlinhos, que disputou a Série B pelo Internacional no ano passado, foi oferecido e é um dos nomes analisados. Mas outra opção para o lado esquerdo é vista pela diretoria como prioridade, só que em caráter sigiloso.





As negociações com o zagueiro Fausto Grillo, do Vélez, também continuam. Por enquanto, o Vasco tem esbarrado na liberação do clube argentino, que não quer perder o defensor, que também pode jogar como lateral-esquerdo. O Cruz-Maltino também tem outros nomes na mira para a defesa, mas mantém em sigilo.





Globo Esporte